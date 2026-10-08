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青奧／中華代表團82人遠征非洲 李洋祝福平安、快樂回國
4年一度的青年奧運今年由塞內加爾首都達卡擔任東道主，賽事將於10月31日點燃戰火，中華代表團今天下午舉辦授旗，由運動部部長李洋將會旗交給中華奧會主席蔡家福和總領隊陳美燕，李洋也祝福代表團每位成員，平安、快樂回國。
原本青年奧運選手參賽年紀是15到18歲，達卡青奧下修到17歲；原本賽事應是2022年舉行，成為奧運級賽事前進非洲的試金石，但受新冠肺炎疫情影響，塞內加爾2020年要求賽事延期到2026年，國際奧會也同意，讓青年奧運相隔8年才再度登場。
運動部部長李洋提到，本屆青奧較特別的是在非洲舉行，希望代表團保重身體健康，選手也可以藉此機會認識其他國家的文化和選手，多多交流。
選手出身的李洋也提到，青奧成員都是學生運動員，「訓練、比賽、課業可以持續精進，這都是需要長期累積的階段，我以過來人的身分，勉勵大家繼續精進自己。」
達卡青奧規模縮減，競賽種類從原本規劃的35種精簡為25個正式競賽，中華代表團共82人參與，其中有37名未成年的青年運動員，將參與17種運動種類競賽。
中華奧會主席蔡家福提到，達卡青奧給的名額有限，選手要格外珍惜這次參賽機會，也感謝台大醫院、疾病管制署和東洋的協助，代表團都打好四劑的防疫針，做好充分防疫準備，「大家要照顧好自己，往目標邁進，好好享受比賽。」
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