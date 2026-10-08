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桌球／馮翊新末局連拿6分逆轉勝 WTT中國大滿貫晉8強

中央社／ 台北8日電
馮翊新。 新華社
馮翊新。 新華社

WTT中國大滿貫賽今天進行的男單16強，台灣好手馮翊新和德國對手維登索特苦戰43分鐘，才以12比14、11比9、11比9、11比13、11比9獲勝，如願挺進8強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）依等級分為WTT總決賽、WTT大滿貫賽、WTT冠軍賽與WTT挑戰賽4個級別；其中，WTT挑戰賽系列又分為WTT球星挑戰賽（WTT Star Contenders）及WTT挑戰賽（WTTContenders）2個等級。

大滿貫賽事每年僅舉辦4場，今年已經打過2月新加坡大滿貫、6月美國大滿貫，8月歐洲大滿貫是第3場，本週的中國大滿貫是最後一場。

馮翊新今天對上德國21歲新星維登索特（WimVerdonschot），首局馮翊新最多4比9落後，一路苦追到10比10平手，可惜在12比12時被對手掌握幾次正手拍得分，只得先讓出首局。

不過馮翊新隨即站穩腳步，第2、3局都在拉鋸過後順利拿下，率先以2比1局數聽牌；第4局馮翊新在8比10化解對手2次局末點後，還是沒能超前比數，讓對手追平。

關鍵決勝第5局，馮翊新再展絕佳韌性，先是從1比5追至5比5平手，再從5比9落後一口氣連得6分，直接打趴對手上演精彩的逆轉勝。

至於台灣另一小將郭冠宏，今天面對新任世界球王、日本好手松島輝空，則以6比11、11比5、6比11、4比11吞敗，止步16強。

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