國慶連假別躺平 台南3運動中心推優惠 新市10日健身免費

國慶連假將至，台南市永華國民運動中心、歸仁區全民運動中心及新市全民運動中心推出健身、體適能優惠活動，其中新市全民運動中心10月10日國慶日開放健身中心免費使用，體育局邀請市民利用連假相約親友運動，以健康活力迎接國慶。

永華國民運動中心10月9日至26日推出健身銀卡優惠，國慶連假期間再加碼折扣；游泳池10月5日至25日推出私人教練課優惠，購買10堂再送1堂，10月18日重陽節並辦理免費科技體適能檢測，銀髮族及一般民眾均可參加。

歸仁區全民運動中心10月9日至11日推出健身中心8折優惠；新市全民運動中心則於10月10日國慶日開放健身中心免費使用，限年滿16歲以上民眾參加，每人每次限登記1小時。

台南市長黃偉哲表示，國慶日象徵共同生活與團結向前的力量，市府希望透過節慶活動，讓市民休假之餘有更多健康休閒選擇。運動不一定要從高強度訓練開始，和家人朋友到場館活動、流流汗，也是享受假期、照顧自己的方式。

體育局長王效文表示，體育局推動全民運動，不僅著重場館建設，也重視市民實際使用與參與感受，未來將持續透過運動推廣及場館服務，讓運動成為市民照顧健康、豐富生活的一部分，也希望透過國慶活動吸引平時較少使用運動場館的市民踏出第一步。

體育局提醒，民眾可依時間及需求選擇適合的場館與活動，把運動排入連假行程，歡迎市民把握優惠期間就近運動。

歸仁全民運動中心健身房照片。圖／台南市體育局提供

新市、歸仁全民運動中心雙十國慶優惠。圖／台南市體育局提供

永華國民運動中心游泳池。圖／台南市體育局提供