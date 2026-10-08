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北極羽賽／周天成3局過頭關 麟榤配敗給自家學弟

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成。 路透
周天成。 路透

尋求北極羽球公開賽3連霸的我國「一哥」周天成，今天凌晨跨出衛冕第一步，面對連三年北極賽都碰頭的法國梅克爾（Arnaud Merkle），小天耗時1小時又12分鐘打下3局勝利，和蘇力揚分闖16強。

名列第3種子的小天，過去兩年在北極賽奪冠，晉級過程都曾遭遇梅克爾，2024年首輪碰頭、去年4強遭遇，小天都是奪勝一方，今天第三度碰頭延續對戰連勝，儘管第二局被對手拿下，不過小天第三局10：10時打出連拿8分猛攻，仍以21：13、19：21、21：13開出紅盤。

男單在小天領銜下，共有5位選手在男單尋求突圍，但「羽球王子」王子維、李佳豪、戚又仁都在首輪落馬，只有世界排名39的蘇力揚以21：17、21：6拍下同胞「左手重砲」林俊易，和小天分闖16強。

列男單第5種子的林俊易首戰落馬，同是名古屋亞運國手的王齊麟／邱相榤也被同胞狙擊，名列男雙第4種子的「麟榤配」遭土銀學弟陳子睿／林煜傑以21：18、22：20擊落，沒能加入第7種子雙胞胎李芳任／李芳至、蔡富丞／賴柏佑和劉廣珩／陳政寬的晉級行列。

麟榤配 周天成

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