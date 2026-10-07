體操／女將李佳蔚、潘采宸恢復世錦賽參賽資格 周春米臉書宣布好消息

好消息，屏東體操女將李佳蔚、潘采宸恢復世錦賽參賽資格！屏東縣長周春米傍晚在臉書宣布，世界體操總會（WG）已正式通知，恢復兩名選手參加本屆世界體操錦標賽的資格，讓屏東孩子重新獲得站上世界舞台的機會。

周春米指出，從爭取參賽資格、協調經費到行政程序，每一步都得來不易。事件發生後，縣府團隊第一時間陪伴選手與教練，全力協調中央與各單位，捍衛選手應有的權益；現在也已協助完成成績資料補正，送達體操協會，全力推進後續參賽作業。

「我最在意的，就是讓選手與教練安心備戰，縣府已協調運動部協助參賽相關經費，我們也將以『屏東縣體育發展基金』支援後勤與資源補給，做選手最堅強的後盾。」

周春米也感謝各界的關心與協助，一起守護孩子努力爭取的寶貴機會，讓她們感受到滿滿的溫暖。也期待佳蔚、采宸帶著屏東的支持與全國的祝福，勇敢迎戰世界好手、發揮最佳實力，為台灣、為屏東爭光。