TPVL／台中連莊張昀亮扛起隊長責任 國家隊歸隊馬不停蹄「今年要把冠軍拿回來」

TPVL新賽季即將揭開序幕，台中連莊男子排球隊也進入最後備戰階段。身為球隊隊長兼自由球員的張昀亮（阿亮），今年面對的挑戰格外密集，才剛完成國家隊任務，便立即回到球隊投入新賽季訓練。

面對聯盟加入新球隊、各隊積極補強，以及全新的外援陣容，張昀亮表示，面對新賽季，他不會讓壓力成為球隊的包袱，反而希望將上季留下的遺憾轉化為前進的力量。經歷上一季的磨練後，今年他更希望帶領球隊重新出發，朝總冠軍目標全力前進。

談到本季聯盟最大的變化，張昀亮認為：「多一隊其實對台灣排球來講是一件好事，競爭者變多，也能讓更多人知道排球這項職業運動。」

除了聯盟規模擴大，各隊本季也針對陣容進行調整。新外援與新球員加入，讓每支球隊都必須重新建立默契。台中連莊同樣面臨磨合課題，而張昀亮才剛從國家隊回歸，與部分新隊友甚至還沒有正式一起訓練過，因此現階段最重要的工作，就是在有限時間內完成團隊整合。

張昀亮坦言，自己結束國家隊任務回到球隊後，與新隊友及外援的磨合時間相當有限。因此，球隊目前必須把握每一次訓練與熱身賽的機會，盡快建立默契。透過密集訓練與實戰磨合，讓新援熟悉球隊戰術與比賽節奏，也讓隊友彼此了解場上習慣與打法，為新賽季做好準備。

今年張昀亮的比賽任務相當密集，國家隊賽事結束後幾乎沒有太多休息時間，便立即投入職業聯賽。外界也關心如此密集的賽程是否會造成體能負擔，不過張昀亮表示，自己平時就有維持良好的身體狀況，因此目前並沒有太大的壓力。

身為自由球員，張昀亮在場上主要負責防守與接發球，也是球隊穩定攻防的重要角色。如今再加上隊長身分，他更希望自己不只是完成個人任務，也能成為球隊的精神支柱，帶領隊友一起前進。

談到新賽季是否會承受更大的壓力，張昀亮則坦言：「其實不太會。」對他而言，上季留下的遺憾並沒有成為心理負擔，反而化為新賽季持續前進的動力。

身為隊長，張昀亮深知挑戰總冠軍的關鍵，在於團隊凝聚力。面對新球員與外援加入，他希望透過與教練團溝通，協助新成員快速融入球隊，建立良好的團隊氛圍。

張昀亮指出：「我會盡我所能跟教練團溝通，把整個球隊凝聚起來、把氣氛帶好。」他也希望，無論是進場支持，或是透過轉播觀看比賽的球迷，都能感受到台中連莊的團隊精神與活力。

《全文由作者授權提供》