滑輪溜冰／世錦賽台灣揚威國際 男子速度過樁霸佔頒獎台

在巴拉圭舉行的滑輪溜冰世錦賽，中華隊幾乎橫掃頒獎台，黃苗嫚、李蘊芳取得女子速度過樁金、銀牌，而男子速度過樁更直接包辦前4名，其中楊凱崴拿到世界冠軍。

這次世界滑輪溜冰錦標賽在巴拉圭登場，中華代表隊展現絕對宰制力，在女子速度過樁決賽上演「中華內戰」，等同提前獲得金、銀牌，曾拿到全國中等學校運動會金牌的黃苗嫚，以完美表現率先壓線，擊敗李蘊芳拿到金牌，同時獲得「世界冠軍」頭銜。

至於男子速度過樁不僅直接「霸佔」頒獎台，更包辦前4名成績，其中楊凱崴技壓群雄摘下金牌，杭州亞運曾締造世界紀錄的黃品睿以銀牌作收，而鄭宇翔進帳銅牌，杭州亞運金牌得主王宥鈞則獲得第4名。

另外，中華速度過樁代表隊青年組同樣維持競爭力，其中黃詩庭、龎式晴拿到青年女子組金、銀牌，楊皓宇則摘下青年男子組金牌。