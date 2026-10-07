桌球／不敵世界第一勒布朗兄弟 郭冠宏、馮翊新男雙止步16強

剛在名古屋亞運打下男團銅牌的郭冠宏和馮翊新，WTT中國大滿貫雙線出擊，早上男單雙雙打下16強門票，17歲的郭冠宏更是力退拿過世錦賽銅牌的地主好手梁靖崑；下午兩位寶島好手合拍上陣，碰世界排名首位的法國兄弟檔大勒布朗（Alexis Lebrun）／勒布朗（Felix Lebrun），首局打得拉鋸，但瓦解2個局點沒能逆轉，最終以0：3敗陣。

勒布朗兄弟目前世界排名高居第一，兩人今年WTT大滿貫已在新加坡站和馬爾默高捧金盃，本週在北京以頭號種子身份出戰。

郭冠宏／馮翊新面對強敵，首局緊咬比數，雖陷入8：10落後但連續瓦解勒布朗兄弟2個局點，可惜追平後沒能再下一城，第三個危機沒能再躲過，以10：12錯失拿下首局的機會。

第二局寶島組合再以7：11讓出，第三局又讓對手開局連拿6分，雖回敬一波6：1攻勢將差距縮小到1分，但逆轉仍差一步，讓連拿4分回穩的勒布朗兄弟以11：6拿下8強門票。

不只男雙碰世界第一的組合，郭冠宏男單16強對手也是目前排名世界第一的日本好手松島輝空。

其餘台將的部分，簡彤娟女單第二輪和地主朱思冰打滿5局吞敗，晚上將和李昱諄在女雙上陣，和新加坡梨明映／舒麟茜爭8強資格。