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足球／梅西友誼賽最後一舞傳奇謝幕 含淚告別阿根廷戰袍

中央社／ 布宜諾斯艾利斯6日綜合外電報導
梅西在阿根廷3比0擊敗貝南的友誼賽中，完成含淚謝幕。 美聯社
梅西在阿根廷3比0擊敗貝南的友誼賽中，完成含淚謝幕。 美聯社

阿根廷今天在國際友誼賽以3比0擊敗貝南，傳奇球星梅西踢進1球、送出2次助攻完美謝幕，並在滿場球迷歡呼與不捨淚水中，含淚告別長達20多年的國家隊生涯。

法新社報導，這名被普遍視為足球史上最偉大球員的39歲巨星，在阿根廷於世界盃敗給西班牙後，已於8月宣布退役決定。

梅西（Lionel Messi）在第71分鐘踢進十二碼罰球，是他代表阿根廷第208次出賽所攻入的第126顆進球，刷新個人保持的隊史進球紀錄。

當球隊巴士從以他名字命名的訓練中心駛出時，成千上萬的球迷沿途夾道相送，令梅西忍不住拭淚。

當兩隊踏上球場，貝南隊長在賽前握手致意時向梅西送上禮物與信件，神情難掩激動。

據路透社報導，雙方在上半場互交白卷後，梅西送出助攻，讓隊友奧塔門迪（Nicolas Otamendi）門前輕推進球，為阿根廷先馳得點。奧塔門迪與梅西在國家隊並肩作戰17年，曾一同征戰4屆世界盃，他也在此役結束自己的國家隊生涯。

梅西隨後策動攻勢助攻巴斯（Nico Paz）攻入第2球，巴斯被視為阿根廷10號球衣的潛在接班人之一。

如同童話般的謝幕，梅西操刀十二碼罰球命中，將比分改寫為3比0，進帳個人第126顆國際賽進球，引來現場觀眾再度齊聲高呼「梅西、梅西」。

終場哨聲響起時，隊友、對手以及裁判紛紛圍聚在梅西身旁相擁致意，隨後無人機燈光秀點亮夜空。

首都各處地標亮起阿根廷代表性的天藍與白色燈光，熱鬧非凡的體育場上空煙火絢爛，球迷全心高唱阿根廷國歌。

梅西說：「現在很難開口說話。」梅西的家人在看台上自豪地觀看，身旁還有多位1978年、1986年及2022年阿根廷世界盃奪冠的班底。

梅西談到父親不久前過世時說：「內心湧現許多情緒，腦海中浮現很多事情。我第一個想到的就是我老爸。」

終場哨音響起後，梅西在布宜諾斯艾利斯紀念碑球場向球迷致詞時表示：「身披這件球衣是我巨大的驕傲。」

梅西說：「長達20多年來，穿上這件戰袍對我而言是無比的驕傲。」

他說：「不再回來，將會讓我非常痛苦。我發誓，我願意一輩子為國征戰，因為替阿根廷效力是人生中最美好的事。」

這名老將說：「我只能表達感激之情…不再回歸將令我痛苦萬分。」梅西接下來仍會繼續為美國職業足球大聯盟邁阿密國際（Inter Miami）效力。

梅西離開國家隊時，是阿根廷出場次數最多的球員，共出賽208場，也是隊史最佳射手。他已將多年在國際賽場上的挫折，轉化為世界盃及美洲盃冠軍的輝煌傳奇。

梅西 阿根廷

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