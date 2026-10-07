桌球／林昀儒、鄭怡靜中國大滿貫闖4強 郭冠宏、馮翊新單打先過關

剛在名古屋亞運打下男單、男團雙料銅牌的「小林同學」林昀儒，轉戰北京參加WTT中國大滿貫持續挺進，今天和鄭怡靜的混雙8強賽以局數3：1拍下法國大勒布朗（Alexis Lebrun）／盧茨（Charlotte Lutz），晉級最終4強；同是名古屋亞運國手的郭冠宏和馮翊新，男單32強也雙雙過關，兩人下午男雙要再聯手上場，對決法國勒布朗兄弟。

林昀儒昨天單打第二輪瓦解2個賽末點，逆轉晉級16強，晚間混雙和鄭怡靜也摘下勝場；今天早上東京奧運奪銅的兩人打開場，早上11點上陣出戰法國組合，第一局先下一城，第二局雖失守，第三局和第四局都一路領先，最終以11：5、9：11、11：11：4、11：6過關，成為第一組晉級4強的混雙組合。

同時間上陣的馮翊新和郭冠宏也傳出捷報，面對目前世界排名36的地主好手梁靖崑，17歲的郭冠宏展現抗壓力，第四局從8：10落後下連趕4分逆轉，避免讓戰局進到決勝第五局，以11：7、11：2、6：11、12：10過頭關，16強就要強碰目前世界第一的日本好手松島輝空。

馮翊新碰比利時拉森福斯（Adrien Rassenfosse）以11：8、11：9、11：3勝出，只花20分鐘就拿到16強門票。