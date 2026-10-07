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115年全民運新北千人代表隊今授旗出征 巧固球要挑戰10連霸

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北代表隊蓄勢待發今日上午在市政會議授旗，由巧固球代表隊教練方慎思率隊接旗，為即將上場的選手加油打氣。圖／新北體育局提供
新北代表隊蓄勢待發今日上午在市政會議授旗，由巧固球代表隊教練方慎思率隊接旗，為即將上場的選手加油打氣。圖／新北體育局提供

115年全民運動會將於10月17日至22日在桃園登場，新北代表隊今早在市政會議授旗，由巧固球代表隊教練方慎思率隊接旗，為將上場選手打氣。本屆新北代表隊共1019名隊職員，將參加32項運動種類。提前賽目前已傳回捷報，滑輪溜冰陳毅帆及男子五人制足球接連完成連霸，為新北代表隊搶先開出好彩頭。

侯友宜表示，每一位站上全民運賽場的選手，背後都有長時間訓練累積的汗水，謝謝選手不畏辛苦，一次次突破自己，也感謝教練、團隊及家人的陪伴支持。期待大家齊心把象徵團體最高榮譽的總統獎帶回新北，但比起勝負，更重要的是選手如何一步一步朝自己的目標前進。選手負責在場上全力以赴，市府要做的，就是把後勤照顧及訓練資源準備好，成為大家最穩定的後盾。

體育局表示，本屆授旗代表方慎思教練所帶領的巧固球隊，是新北市在全民運的傳統強項，男子組已完成9連霸，本屆將朝10連霸紀錄挺進。除團體種類力守榮耀，多位新北連霸好手也將再次登場，包括台灣首位「舉起一公噸的男人」田基森，挑戰男子健力120公斤以上級6連霸；男子裝備健力105公斤級楊晉嘉挑戰5連霸，女子摔角60公斤級陳韻鼎則要拼4連霸，沙灘手球男子組及躲避球女子組也將力拼2連霸。

新北市陳毅帆已拿下115年全民運滑輪溜冰男子花式直排自由型金牌。圖／新北體育局提供
新北市陳毅帆已拿下115年全民運滑輪溜冰男子花式直排自由型金牌。圖／新北體育局提供

在提前賽部分，「花式滑輪溜冰王子」陳毅帆已率先完成個人直排花式自由型2連霸，男子五人制足球也成功衛冕，一面面提前入袋的金牌，讓新北代表隊帶著氣勢迎向接下來的正式賽程。

體育局說明，全民運動會每2年舉辦一次，與全國運動會交錯辦理，競賽以非奧運、非亞運種類為主，也是許多民間蓬勃發展運動的重要競技舞台。本屆全民運新北市代表隊由滑輪溜冰、男子五人制足球等二項競賽率先開張獎牌庫，截至目前總獎牌為3金5銀4銅。

巧固球 新北 侯友宜

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