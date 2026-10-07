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滑板新星林逸凡亞運摘銀續拚世錦賽 總排第8闖複賽

中央社／ 台北7日電
14歲滑板女將林逸凡亞運摘銀後赴巴拉圭拚世錦賽預賽。聯合報系資料照
14歲滑板女將林逸凡亞運摘銀後赴巴拉圭拚世錦賽預賽。聯合報系資料照

台灣滑板新星林逸凡在名古屋亞運摘下女子公園式銀牌後，緊接著前往巴拉圭征戰世界滑板公園式錦標賽，今天在預賽小試身手以64.90分、總排第8名前進複賽。

在巴拉圭舉行的世界滑板公園式錦標賽，年僅14歲台灣滑板新星林逸凡帶著新科亞運銀牌頭銜征戰，被列在第5組出賽的她，雖然第1趟出現失誤，所幸第2趟林逸凡及時調整狀態，接連秀出拿手絕活，獲得64.90分，最後以總排第8名前進複賽。

這次滑板世錦賽攸關2028洛杉磯奧運積分，隨隊教練林大為接受中央社採訪時表示，就算林逸凡剛結束亞運這種大型賽事，接著又搭機飛往南美洲比賽，不過看得出來狀態維持還不錯，預賽策略先尋求穩穩過關，留有一些大招還沒使用，隨著賽事進行再陸續放招讓裁判看。

林大為分享，過去曾帶過林逸凡幾場比賽，現在已經變得很成熟，適應場地速度迅速，賽前練習時滑個幾趟就能抓到感覺，並期望林逸凡、辜泳諺在亞運帶來的關注度，能爭取蓋專屬滑板場的可能性，特別是公園式選手，通常要訓練只能到國外，相當仰賴家長砸錢支持。

8月才剛滿14歲的林逸凡，2週前才在名古屋亞運摘下女子公園式銀牌，一度寫下台灣史上最年輕亞運獎牌得主，更拿到台灣首面亞運滑板獎牌，接下來她將持續征戰奧運積分賽，以前進2028洛杉磯奧運為目標。

亞運 林逸凡 滑板

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