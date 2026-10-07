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奧運主辦國又搶手了！ 成本下降是主因

台灣醒報／ 台北報導
申辦奧運又變超夯！印度、南非、德國等跨越各大洲都有意2036年奧運。 路透
申辦奧運又變超夯！印度、南非、德國等跨越各大洲都有意2036年奧運。 路透

奧運主辦為什麼變夯了？國際奧會6日深夜確認，目前印度、德國、南非等7國有意針對2036年奧運主辦權進行初步討論，預計明年初決出首選主辦國、2029年確認。此前因為主辦成本高昂、賽後留下使用率低的場館，讓奧運申辦不再被青睞，在國際奧會調整方向，鼓勵臨時場館與申辦制度更改，降低申辦資源浪費，重新帶回奧運申辦熱潮。

7國有意申奧

根據《路透社》報導，國際奧會（IOC）6日深夜確認，當前有7國有意加入2036年奧運主辦的初步討論，包含印度、德國、卡達、匈牙利、土耳其、南韓、南非。首選主辦國預計在明年初的對話階段結束後公布，最終主辦國確認預計2029年中公布。

其中，7個潛在競爭者各有不同背景。印度希望首度舉辦奧運，他們曾經競爭過2032年奧運，也將讓阿默達巴德舉辦2030年大英國協運動會；土耳其與匈牙利都是老面孔，伊斯坦堡過往5度爭取奧運主辦權但失敗，而布達佩斯也曾加入競爭2024年奧運，他們也有多次國際大賽舉辦經驗，舉凡世界游泳錦標賽與世界田徑錦標賽。

南非若成功，將成為第一個舉辦奧運的非洲國家，而他們過往具有舉辦大型國際賽事經驗（2010年世界盃足球賽）；卡達則希望繼2022年世界盃後，再爭取全球最大型綜合運動會；南韓過去已舉辦1988年首爾夏季奧運與2018年平昌冬奧。

過往主辦成本過高

此前奧運申辦並不被青睞，2022年冬奧申辦期間多座城市退出，最終剩下北京與阿拉木圖，2024年夏季奧運原有5座候選城市，但漢堡、羅馬、布達佩斯先後退出，最後剩下巴黎與洛杉磯，IOC最終一次敲定2屆主辦權，由巴黎舉辦百年紀念2024奧運、洛杉磯接手2028奧運，幾乎算是同額競選。

奧運主辦所需的高額成本是阻礙，場館、選手村、交通、安全措施等都需要龐大支出，而且部分主辦城市斥資打造的場館，在奧運結束後就成了使用率低的「蚊子館」，這讓奧運大興土木的資源浪費備受質疑，尤其當申辦計畫必須透過公投或地方政府審議時，「花多少錢以及場館以後誰使用」必然成為最難回答的問題。

重啟申奧熱度

但在IOC調整方案後，又把奧運盛事的搶辦熱度拉回來，他們不再要求主辦城市按照固定模式砸錢蓋新場館，而是鼓勵使用既有的、跨城市的、甚至臨時搭建的場館，舉例巴黎奧運有95%的賽事場館採用既有建築或臨時搭建的場館，這些場館在賽後拆除轉移到較貧困、有需求的地方。  

另外IOC也不再墨守陳規，不再強調7年前才開啟主辦城市確認程序，當前的申辦制度隨之改變，現在IOC會組織未來主辦委員會與有意申辦的城市對話，通過逐步對話與資源規劃，慢慢確立「首選主辦國」、再到確認主辦（一樣是7年前確認），由於準備期拉長、減少選拔階段就大手筆砸資源，讓更多城市有意加入申辦對話，也是本次很多候選城市的原因。

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