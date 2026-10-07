北極羽賽／挑戰3連霸！周天成北歐拚冠今上陣

我國「一哥」周天成、名古屋亞運奪下與球隊唯一獎牌的混雙組合葉宏蔚／詹又蓁等寶島羽將，本周齊聚芬蘭萬塔，從北極公開賽開啟一連4站的歐洲賽事，亞運奪銅的葉詹配首輪打滿3局驚險過關，尋求男單3連霸的小天將在今天第二日賽程上陣，首戰將碰法國梅克爾（Arnaud Merkle）。

小天和梅克爾在北極特別有緣分，2024年小天首度在北極賽登頂，首輪對手就是梅克爾，去年兩人又在北極四強賽碰頭，小天演出3局逆轉勝，最終締造二連霸，今年兩位好手又要在芬蘭碰頭，生涯3次對戰都是同場賽事。

首日賽程共11組台將上陣，列混雙第6種子的葉宏蔚／詹又蓁打滿3局力退西班牙組合賈西亞（Ruben Garcia）／羅德里格斯（Lucía Rodríguez），但亞運國手林湘緹、邱品蒨和黃宥薰都在會內首輪止步，以及另兩名女單代表白馭珀及宋碩芸則是會外賽就出局，女單16強已經沒有台將代表。

今天男單點燃戰火，中華隊包括小天、「左手重砲」林俊易、「羽球王子」王子維、李佳豪、戚又仁和蘇力揚都將上場，蘇力揚和列第5種子的林俊易更要上演「內戰」；男雙共有5組台將也要在今天上陣，雙胞胎李芳任／李芳至列第7種子，陳子睿／林煜傑也要在「內戰」中碰列第4種子的王齊麟／邱相榤。