足球／C羅為擅自離隊致歉 表明願回歸葡萄牙國家隊

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度今天公開表示願意重返葡萄牙國家足球隊，為日前擅自離隊一事致歉，同時指責總教練赫素斯（Jorge Jesus）兩度違背承諾。

法新社報導，羅納度（Cristiano Ronaldo）在聲明中指出：「我會一如既往，隨時準備為我們的國家隊競爭並取勝。」

歐洲國家聯賽（Nations League）葡萄牙對戰挪威期間，赫素斯讓羅納度這位前鋒全場坐板凳未登場。在葡萄牙下一場對上丹麥之前，赫素斯又宣布羅納度不會首發，導致羅納度憤而離隊。

羅納度說：「我對擅自離隊一事向我的國家隊隊友們致歉。儘管（我）對總教練信任瓦解…我也不該這麼做，責任全在我身上。」

他也向球迷致歉，同時解釋自己的決定：「我再次向葡萄牙人民道歉，但對我來說，（總教練）未遵守承諾，這具有決定性影響。我覺得從那一刻起，我的存在只會對團隊造成傷害。正如我一直所說，如果我覺得自認幫不上忙，就會收拾行李離開。」

羅納度表示，在對戰挪威之前，赫素斯突然問他是否能出賽30分鐘。羅納度同意後，自下半場開始熱身，但最終並未被派上場。

羅納度指出：「教練未信守承諾。」賽後他與赫素斯溝通並達成一致意見，赫素斯同意在對戰丹麥前的記者會上公開道歉。

然而，羅納度表示，赫素斯在記者會所說的內容與雙方事前溝通完全不同。羅納度說，「這是他第2次不履行承諾。我決定不再等待下一次食言，直接離開國家隊集訓營」。

羅納度強調，他願意接受任何「停賽處分」，並坦承自己的行為應當受罰。「這個行為的後果須交由葡萄牙足球協會（FPF）評估並做出處分。」