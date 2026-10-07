快訊

今起晴朗清晨1原因探16度低溫 國慶日北東偶雨…3颱對台無威脅

投資減稅…買TISA基金最高免稅24000元 預計後年報稅適用

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／C羅為擅自離隊致歉 表明願回歸葡萄牙國家隊

中央社／ 巴塞隆納6日綜合外電報導
葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度在練習。 路透
葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度在練習。 路透

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度今天公開表示願意重返葡萄牙國家足球隊，為日前擅自離隊一事致歉，同時指責總教練赫素斯（Jorge Jesus）兩度違背承諾。

法新社報導，羅納度（Cristiano Ronaldo）在聲明中指出：「我會一如既往，隨時準備為我們的國家隊競爭並取勝。」

歐洲國家聯賽（Nations League）葡萄牙對戰挪威期間，赫素斯讓羅納度這位前鋒全場坐板凳未登場。在葡萄牙下一場對上丹麥之前，赫素斯又宣布羅納度不會首發，導致羅納度憤而離隊。

羅納度說：「我對擅自離隊一事向我的國家隊隊友們致歉。儘管（我）對總教練信任瓦解…我也不該這麼做，責任全在我身上。」

他也向球迷致歉，同時解釋自己的決定：「我再次向葡萄牙人民道歉，但對我來說，（總教練）未遵守承諾，這具有決定性影響。我覺得從那一刻起，我的存在只會對團隊造成傷害。正如我一直所說，如果我覺得自認幫不上忙，就會收拾行李離開。」

羅納度表示，在對戰挪威之前，赫素斯突然問他是否能出賽30分鐘。羅納度同意後，自下半場開始熱身，但最終並未被派上場。

羅納度指出：「教練未信守承諾。」賽後他與赫素斯溝通並達成一致意見，赫素斯同意在對戰丹麥前的記者會上公開道歉。

然而，羅納度表示，赫素斯在記者會所說的內容與雙方事前溝通完全不同。羅納度說，「這是他第2次不履行承諾。我決定不再等待下一次食言，直接離開國家隊集訓營」。

羅納度強調，他願意接受任何「停賽處分」，並坦承自己的行為應當受罰。「這個行為的後果須交由葡萄牙足球協會（FPF）評估並做出處分。」

C羅 葡萄牙 國家隊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／離隊傳聞全假的？ 活塞杜倫駁斥：當一輩子的活塞球員

MLB／紅襪否認「數據換投」主帥出面扛責：我的決定搞砸了

NBA／厄文擺脫左膝ACL重傷限制 霸氣宣告準備好重返球場

亞運網球／金牌的手不好握 詹謝情結延燒名古屋

相關新聞

連兩年強拉尾盤翻轉戰局 低調強權守護者再成美中之霸

克里夫蘭守護者連兩年逆轉封王，完成美聯中區三連霸，以美聯第二種子晉級季後賽；低薪自養陣容靠深厚投打戰力維持競爭力。

怎麼會打擊突然爛到家？洋基、守護者都站在懸崖邊緣

洋基、守護者季後賽連敗陷淘汰危機，前兩戰打擊熄火成主因，洋基第二戰更出現四次失誤，第三戰須背水一戰。

中職／年度第五對第二還保送一勝 半季冠軍制有bug該修正

中職今年出現年度第五中信兄弟挾半季冠軍與保送1勝，挑戰年度第二統一獅的情況，半季獎勵與全年戰績權重引發制度檢視。

足球／C羅為擅自離隊致歉 表明願回歸葡萄牙國家隊

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度今天公開表示願意重返葡萄牙國家足球隊，為日前擅自離隊一事致歉，同時指責總教練赫素斯（Jorg...

賴總統讚亞運選手「國家驕傲」

中華代表團名古屋亞運共帶回五金、十七銀、卅三銅，賴清德總統昨接見亞運代表團時表示，無論是否得到獎牌，運動選手站上國際舞台，就是國家的驕傲。行政院昨則在圓山大飯店設宴，舉辦亞運代表團返國餐會，行政院院長卓榮泰宣布，將開啟「黃金計畫二點○」，為下一次大賽備戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。