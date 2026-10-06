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6歲到88歲都參戰！115全民運17日桃園登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
115年全民運動會全國宣傳記者會與會貴賓合影。圖／運動部提供
115年全民運動會全國宣傳記者會與會貴賓合影。圖／運動部提供

運動部主辦、桃園市政府承辦的「115年全民運動會」將於10月17日在桃園市立綜合體育館盛大登場，今天在運動部舉辦全國宣傳記者會，由運動部政務次長黃啟煌、全民運動署署長房瑞文、桃園市市長張善政、中華民國體育運動總會會長葉政彥、中華民國獨輪車協會理事長曾文敬、中華民國定向越野協會理事長沈永賢、中華民國慢速壘球協會秘書長曹之翰及桃園市政府體育局代表等共同出席，向全國介紹全民運相關資訊，並邀請民眾蒞臨為參賽選手們加油打氣。

運動部政務次長黃啟煌表示，透過競技運動的引領與帶動，提升全民對運動的關注與參與，進一步帶動運動產業持續發展、蓬勃成長。未來，運動部全民運動署推動全民運動政策，也將持續與地方政府攜手合作，結合中央與地方資源，鼓勵全民參與運動，讓運動成為促進健康臺灣的重要力量。此外，運動部也特別感謝桃園市政府跨局處通力合作，完善賽會各項服務與執行工作。

桃園市市長張善政表示，近2年緊鑼密鼓籌備期間，組織了84個單位分工專責辦理賽會行政、競賽規則、優化場地、整備器材、宣傳行銷及後勤支援等事務，並修繕23處相關競賽場地，來達到「選手為重、服務優先」的目標。今年特別新增「有氧體操」及「獨輪車」2項具桃園特色的競賽項目，帶給國人耳目一新的觀賽感受。

本屆全民運吸引全國22個縣市超過1萬3千名隊職員及運動愛好者齊聚桃園同場競技，其中，選手年齡橫跨不同世代，最年輕的有6歲選手參加舞蹈運動比賽，高齡則有88歲選手參加木球比賽。還有聞名國際的參賽選手，如剛拿下2026年愛知名古屋亞運200公尺蝶式金牌的蝶王王冠閎及2020年東京奧運男子團體射箭銀牌湯智鈞等好手，也一同在全民運賽場上全力較勁。此外，本屆納入6連霸世界運動會的拔河、世界排名前3的巧固球及合球等競賽項目，展現臺灣特色運動。

運動部表示，誠摯邀請全國民眾共同參與這場2年一度的全民運動盛會，一起為選手加油喝采。

桃園 運動部 張善政

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