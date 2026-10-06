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TPVL／亞運國手歸隊 連莊喊話「討回來」拚冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
連莊公布新賽季的球隊主視覺。圖／連莊提供
連莊公布新賽季的球隊主視覺。圖／連莊提供

臺中連莊今天正式發布2026-27賽季球隊主視覺，隨著全體球員陸續歸隊，球隊也進入備戰職排二年的最後階段。其中，隊長張昀亮剛結束名古屋亞運征途返台，也隨即歸隊投入球隊訓練，與隊友把握開賽前的最後時間調整默契。

今年臺中連莊以「One Goal, One Streak」作為年度口號，象徵團隊一心、目標一致，將每一場勝利累積成連勝之路。張昀亮表示，距離新賽季開打已進入倒數，歸隊後最重要的就是盡快與隊友重新建立場上配合，「就是趕緊與隊友們搭配，畢竟離開賽剩沒幾天，也趁回來這段練習時間趕快與大家調整、搭配。」

談到新賽季的期許，張昀亮認為健康完賽是最重要的基礎，同時也希望全隊能在每一場比賽都展現最佳狀態，「當然健康完賽比什麼都重要，再來就是場場把最好的狀態展現出來，把元年沒拿到的冠軍獎盃，今年一定要討回來！」

回顧上個賽季，臺中連莊在例行賽展現強大戰力，繳出亮眼成績，可惜進入季後賽階段受到國家隊賽事及選手徵召影響，戰力完整度受到考驗，最終未能如願登頂。如今迎接職排二年，連莊捲土重來，從團隊口號到陣容配置都更加明確，將「One Goal, One Streak」化為場上的共同目標。

新賽季球員陣容也全面升級，除了延續上季核心戰力，更針對各位置進行補強。執行教練簡偉倫持續執掌兵符，並邀請高中、大學階段皆曾拿下 MVP 的吳國強加入教練團；球員則由自由球員兼隊長張昀亮、「黃金左手」吳宗軒坐鎮，汪秉勳、施宗諭、蔡秉諺等主力續約再戰。外援除了施琅、薩蘭迪持續披上連莊戰袍，更加入具備身材優勢的主攻手捷丹、尼克爾，強化網前戰力；莊哲育、林冠洲、柯宗甫穩定貢獻，選秀加盟的林嘉偉迎接職排舞台，而「台灣神舉」黃培閎重返排壇加盟連莊，也為球隊增添更多經驗與變化。

此次發布的2026-27賽季主視覺，以臺中連莊代表色綠色為主色調，搭配沉穩強悍的黑色，畫面中熊熊燃燒的綠色火焰，象徵球隊持續高漲的氣勢與對勝利的渴望。從主視覺、年度口號到全新升級的陣容，臺中連莊已準備就緒，期待新賽季捍衛主場、攻下每一場勝利，朝著隊史首座冠軍獎盃全力出擊。

亞運 國手 臺中 籃球

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