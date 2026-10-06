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田徑／傅兆玄亞運跳高奪金 返台飲食解禁先買珍奶

中央社／ 記者陳容琛台北6日電
總統賴清德（右）6日在總統府接見我國參加「2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會」代表團，亞運金牌跳高選手傅兆玄（左）代表接受總統府致贈禮品。 中央社
總統賴清德（右）6日在總統府接見我國參加「2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會」代表團，亞運金牌跳高選手傅兆玄（左）代表接受總統府致贈禮品。 中央社

台灣田徑好手傅兆玄在名古屋亞運拿到跳高金牌，終結男子隊史長達60年的「金牌荒」，他說給了自己3、4天飲食放縱，尤其回到台灣後第一件事是買珍珠奶茶。

現年23歲的男子跳高好手傅兆玄，名古屋亞運跳出追平個人本季最佳的2公尺25，擊敗各家好手拿下金牌，而且是田徑男子隊史暌違60年的金牌。

傅兆玄今天出席返國餐會接受媒體聯訪時表示，過幾天還是會問自己「真的拿到金牌嗎」，內心仍充滿不可思議，然而現在有慢慢享受奪牌的感覺，他提到雖然沒有突破個人最佳成績2公尺27，不過機會來的時候有好好把握，「希望讓大家知道台灣田徑也可以很厲害。」

賽前花了很長時間習慣飲食控制，如今成功摘下金牌後，傅兆玄笑說給了自己3、4天飲食放縱，包含炸的、油的食物「來者不拒」，甚至回到台灣第一件事就是買珍珠奶茶，「不過之後還有很多比賽，還得繼續努力。」

傅兆玄提到，拿到金牌後依然不能鬆懈，畢竟明年除了在韓國舉行的世界大學運動會外，還有亞錦賽、世錦賽等目標，而且其實距離賽事已經相當接近，因此必須抓緊時間加強自己，期許繳出最好表現。

亞運 傅兆玄 珍奶

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