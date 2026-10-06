TPVL／職排第二季 五隊「敢闖」迎接挑戰

台灣職業排球聯盟（TPVL）今天舉行第二賽季開季記者會，五支球團齊聚，正式宣告新賽季即將開打。經過第一個賽季的經驗累積與休賽季整備，TPVL第二賽季將持續提升聯盟整體競技水準、賽事規劃與數位化服務，並以年度口號「敢闖 DARE TO FLY」為核心精神， 迎接全新賽季挑戰。

TPVL第二賽季主視覺以「敢闖 DARE TO FLY」為核心，聯盟也提出三大升級方向，包括「競技水準再提升、賽程編排精緻化、 賽務E化再升級」，持續強化球團陣容與整體競賽強度，同時優化賽程規劃，並導入更多數位科技應用，希望從競技、賽務到觀賽體驗全面提升，打造更完整的職業排球賽事。

五支球團也在今天記者會正式亮相，元年冠軍台鋼天鷹隊將以衛冕者身分迎戰新賽季，由教練翰克率領劉昱麟、勝鳳山等球員，持續挑戰更高目標，迎接10月17日登場的主場開幕戰。

桃園雲豹飛將隊由教練飛達率隊，陳政錡、林謙代表出席，球隊持續強化整體戰力，主場開幕戰預計10月24日登場。

台北伊斯特隊由教練蘇暐翔領軍，戸嵜嵩大、温逸凱代表球隊出席，將以全新面貌迎接第二賽季， 主場開幕戰訂於10月31日。

同樣在10月31日迎來主場開幕戰的台中連莊隊，由教練簡偉倫率隊，吳宗軒、張昀亮代表出席，球隊經過休賽季整備後，將挑戰新賽季更高目標。

本季加入TPVL的新軍新竹市可利工程師隊，由教練Jonathan Teo率領鄭立昇、可利俄亮相，可利工程師主場開幕戰將於12月19日舉行，期待以新軍之姿為聯盟帶來全新氣象。

除了球團陣容全面備戰，TPVL第二賽季也持續擴大與各領域夥伴合作，包括官方數據協力夥伴Meet Agile捷思科技、官方行銷夥伴超妡科技Spot，以鷹鷹裁判輔助系統韜旭運動動行銷股份有限公司，透過科技、數據鷹賽事服務升級，提升整體職業聯賽規模。

轉播部分，第二賽季官方轉播單位「民間全民電視股份有限公司」，透過多元平台服務球迷，包括民視台灣台、民視四季線上 4gTV、， HamiVideo、LiTV OTT 平台、民視動動網，以及TPVL官方YouTube等平台，讓球迷可以透過電視與數位平台掌握賽事直播。

進入正式例行賽前，TPVL將於10月10日至11日在高雄鳳山體育館舉行季前賽，屆時將由職業排球與企業排球共6支球隊同場競技，讓球員與球迷提前感受新賽季氣氛。 季前賽無轉播，聯盟也邀請球迷進場觀賽，透過現場應援為球隊加油。