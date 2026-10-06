現在就超越自己！高中四大聯賽燃戰火

115學年度中等學校籃球、排球、足球和壘球四大聯賽將於10月點燃戰火，高中體總今天舉辦新學年運動聯賽開賽記者會，公佈首度推出的「動漫風格」年度主視覺，搭配口號「現在就・超越自己」，鼓勵每位選手拋開過往戰績包袱，挑戰自我極限。

高中體總今天特別邀請四大聯賽選手代表出席開賽記者會，並以星光大道方式登場亮相，以自信姿態展現運動員的多元魅力，高中體總期許四大聯賽不僅是競技角逐的舞台，更是培育青年堅韌性格與團隊精神的搖籃；體總也與緯來電視網和愛爾達體育台攜手，提供四大聯賽的賽事轉播服務。

上個學年度HBL高中籃球聯賽甲級冠軍戰皆由衛冕軍出戰首度闖進冠軍賽的球隊，男生組由松山高中擊退南湖高中，完成二連霸，女生組由台北市陽明高中中斷北一女中三連霸，獲得隊史首冠。

HVL高中排球聯賽甲級冠軍戰男生組豐原高商擊敗華僑高中，拿下冠軍盃，女生組由台中東山高中持續主宰賽事，擊退內湖高中捧冠。

HFL中等學校足球聯賽11人制，男生組冠軍戰由國立北門高中獲勝重返冠軍寶座，亞軍路竹高中也寫下隊史最佳成績；女生組醒吾高中擊敗勁敵中山工商，摘下隊史第6冠，完成三連霸。

HSL中等學校女子壘球聯賽，丹鳳高中完投完封擊退士林高商，睽違多年拿下后冠，重返榮耀。

邁入第7年的威德眾星獎助計畫，115學年度持續贊助總金額800萬元的獎助學金，並納入HFL中等學校足球聯賽11人制選手，全面幫助本會四大聯賽選手多元發展及學習，在場上能更無後顧之憂的拚搏。