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高球／世界球后也曾看不見低潮終點！「微笑球后」曾雅妮再為台灣奪牌 發文吐20年心聲

聯合新聞網／ 綜合報導
曾雅妮透過社群寫下心情，從隊友一路感謝到教練等人，因為走過一段漫長低谷後，她比任何時候都更明白，能再次為台灣而戰，從來不是理所當然。 取自曾雅妮threads
曾雅妮透過社群寫下心情，從隊友一路感謝到教練等人，因為走過一段漫長低谷後，她比任何時候都更明白，能再次為台灣而戰，從來不是理所當然。 取自曾雅妮threads

對於曾登上世界第一，卻經歷傷勢、低潮與「推桿失憶症」的台灣高球名將曾雅妮而言，相隔20年再次披上中華隊戰袍，甚至重新站上亞運頒獎台，這面銅牌的重量，早已和當年不同。昨日曾雅妮也透過社群寫下心情，從隊友一路感謝到教練、協會等人，因為走過一段漫長低谷後，她比任何時候都更明白，能夠再次為台灣而戰，從來不是理所當然。

「20年前懵懵懂懂，20年後，更懂得珍惜能再次代表國家出戰亞運的機會。穿上中華隊的衣服，對我來說是一份很大的榮幸。很感謝能有這個機會，和大家為了同一個目標一起努力向前。」

2006年杜哈亞運，當時仍是業餘選手的曾雅妮首度參賽，就幫助中華隊拿下女子團體銅牌。轉戰職業賽場，曾雅妮更一路登上世界球后寶座，成為台灣高爾夫史上最具代表性的選手之一。

曾雅妮登上生涯巔峰後，不僅受到傷勢影響，更一度受到推桿失憶症困擾。 取自曾雅妮threads
曾雅妮登上生涯巔峰後，不僅受到傷勢影響，更一度受到推桿失憶症困擾。 取自曾雅妮threads

然而，曾雅妮在登上生涯巔峰後陷入將近10年的起伏，不僅受到傷勢影響，更一度受到俗稱「Yips」的推桿失憶症困擾，甚至改用左手推桿尋找比賽感覺。

當時外界一次又一次追問她「到底怎麼了」，甚至拿同樣曾經歷低潮、努力重返大聯盟的王建民鼓勵她。曾雅妮明白王建民的故事，也曾說他的精神值得所有運動員學習，但別人的成功故事，在自己還看不見低潮終點時，有時反而成為另一種壓力。

曾雅妮透露，接到高爾夫協會詢問時，甚至不知道完整比賽時間與細節，就幾乎沒猶豫地答應，也一度擔心年紀已30多歲，是否該把國家隊位置留給更年輕的選手，但想到這可能是最後一次參加亞運，最終仍決定再給自己一次機會。

曾雅妮與徐薇淩、錢珮芸以550桿拿下銅牌，幫助台灣睽違16年再次站上亞運女子高爾夫團體賽頒獎台。 取自曾雅妮threads
曾雅妮與徐薇淩、錢珮芸以550桿拿下銅牌，幫助台灣睽違16年再次站上亞運女子高爾夫團體賽頒獎台。 取自曾雅妮threads

本屆女子團體賽最終輪，曾雅妮前6洞一度吞下2個柏忌，但隨後迅速調整，第7洞開始連續抓下4隻博蒂，最終繳出低於標準桿2桿的68桿，四輪以276桿並列個人第9；團體方面，她則與徐薇淩、錢珮芸以550桿拿下銅牌，幫助台灣睽違16年再次站上亞運女子高爾夫團體賽頒獎台。

因此，20年後帶著曾經世界第一的榮耀，也帶著跌落谷底後一步一步走回來的痕跡，相同顏色的獎牌，對現在的曾雅妮而言早已是不一樣的重量。

20年後相同顏色的獎牌，對現在的曾雅妮而言早已是不一樣的重量。 取自曾雅妮threads
20年後相同顏色的獎牌，對現在的曾雅妮而言早已是不一樣的重量。 取自曾雅妮threads

不同於職業高爾夫多數是一場與自己的戰爭，過去漫長的低潮更是如此。但這次曾雅妮身旁有徐薇淩、錢珮芸一起拚戰，也有整個中華隊團隊在背後支撐，她也在社群特別寫下。

「這場比賽，我不是一個人在戰鬥。謝謝我的戰友們，沒有你們，就沒有這面獎牌。」

曾雅妮特別感謝整個高爾夫團隊，教練、桿弟到每一位隊職員等人，讓選手能把心思留在場上。 取自曾雅妮threads
曾雅妮特別感謝整個高爾夫團隊，教練、桿弟到每一位隊職員等人，讓選手能把心思留在場上。 取自曾雅妮threads

曾雅妮也特別感謝整個高爾夫團隊，從教練、桿弟到每一位隊職員，以及中華奧會、高爾夫球協會、國訓中心、醫療團隊和所有幕後人員，讓選手能夠把心思留在場上。

「因為有你們，我們才能把心思留在場上，專心做好自己的事。謝謝你們，讓我們在為台灣而戰的路上不孤單。這面獎牌不只屬於站上頒獎台的我們，也屬於每一位在背後支持中華隊、陪著我們一起努力的幕後英雄。」

從20歲不到、懵懵懂懂第一次穿上中華隊球衣，到登上世界第一，再跌入一段不知何時才能走出去的低潮，20年後，曾雅妮再次穿上國家球衣站上亞運頒獎台。

如今37歲的「微笑球后」已不需要再證明自己。這一次，曾希望大家「再給我一點時間」的曾雅妮，真的等到了自己再次為台灣奪下獎牌的那天。

曾雅妮 高爾夫 台灣 亞運 中華隊 教練

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