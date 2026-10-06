聽新聞
0:00 / 0:00
桌球／瓦解2個賽末點！林昀儒逆轉闖中國大滿貫16強
剛在名古屋亞運打下雙料銅牌的「小林同學」林昀儒，馬不停蹄轉戰北京參加WTT中國大滿貫，今天男單第二輪再度通過5局大戰考驗，且是決勝局瓦解2個賽末點下，以6：11、11：6、11：6、8：11、15：13逆轉新星黃友政，晉級16強。
林昀儒首輪碰碰香港名將黃鎮廷就以局數3：2逆轉勝出，今天碰21歲的黃友政，首局以6：11讓出，接續雖連續以11：6拿下兩局，局數聽牌下又遭對手延長戰線。
決勝第五局比分拉鋸，黃友政在7：8落後時連趕3分，反先取得10：8的賽末點機會，但林昀儒扛住壓力，連續瓦解對手機會，最終在個人第3個賽點逼出黃友政回球出界，振臂迎接45分鐘激戰勝利。
稍早上陣的「一姐」鄭怡靜，碰地主名將王藝迪，首局逼到「丟士」但2個局點沒能拿下，最終以13：15、9：11、11：2、7：11止步第二輪。
完成單打賽事的兩位寶島好手，晚上混雙還將壓軸出賽，拿過東京奧運銅牌的兩人名列第7種子，首輪輪空，晚間將和英格蘭組合交手，爭取8強門票。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。