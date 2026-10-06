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NFL／詭異成謎球星湧現傷病潮 研究竟找不到原因

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
NFL第4週觀點不在勝負，而是球星傷病潮，多達7名球隊主戰力單週出現傷退情況，將影響各隊戰力版圖。(photo from NFL Officials Facebook)
NFL第4週觀點不在勝負，而是球星傷病潮，多達7名球隊主戰力單週出現傷退情況，將影響各隊戰力版圖。(photo from NFL Officials Facebook)

NFL美式足球開季就湧現詭異成謎的傷病潮！NFL第4週結束後，多支球隊明星選手不約而同遭遇傷病打擊，以MVP等級的烏鴉四分衛傑克遜為首，共計4名全明星傷退，外媒稱之全明星傷退週。NFL一直關注傷病議題，但人工草皮與賽事增加，在數據上都不能證明與傷病增加有關，這波球星傷病名單將打亂了各大強隊的勢力版圖。

球星落難週

根據《華盛頓郵報》報導，NFL美足新賽季第4週的最大看點，並非爆冷賽事或精采對決，而是涉及多位全明星球員、突如其來湧現傷病潮。本季目標衝擊超級盃的烏鴉隊，5日賽事雖然在王牌四分衛傑克遜帶領下，一路壓著泰坦隊打，但傑克遜在比賽中遭到腳踝受傷退場，若這位MVP級好手傷勢嚴重，將影響烏鴉的衝冠前景。

大牌傷退不僅一位，孟加拉虎連傷2大王牌外接手，5屆全明星外接雀斯因腦震盪傷退，搭檔希金斯則是內收肌出狀況；強權酋長同一天也損失2位外接手，賴斯因腿後肌傷勢退場，隨後松頓在一次55碼接球後遭到擒抱、左腿嚴重受傷被擔架車送離球場。老鷹全明星跑衛巴克利腿筋受傷、野馬明星角衛小瑟坦也傷到腳踝，這兩位4屆全明星也脫離戰線。 

傷病一籮筐 

事實上，在第4週前就開始有球星受傷，巨人重建核心達特賽季報銷，聯盟中3名年輕四分衛丹尼爾斯、梅菲爾德、威廉姆斯也都曾因傷缺陣過，最慘要數華盛頓指揮官，在王牌丹尼爾斯養傷期間、替補馬瑞歐塔臨場傷退，導致被迫啟用今年剛選的菜鳥四分衛凱伊曼尼斯救火，最終毫不意外被小馬隊血洗。

如此多的傷病也引發NFL傷病控管的爭論，近年最常出現的輿論就是2021年起、例行賽增賽至17場，但依照《NFL官網》給出的資料，整體傷病率近年維持穩定，因傷缺席的場數總和並未增加，很難證明是增賽導致。

人工草皮是原因？

另一個質疑點是人工草皮，長期被認為是傷害腿部的主因，但以NFL上述公佈的數據，2025年人工草與天然草造成缺賽的「非直接接觸傷勢」，發生率分別是0.43與0.42，連續三個賽季未有統計上的顯著差異，也很難直接將傷病歸類在球場。聯盟與球員工會本季也開始實施新的場地標準，近一步限制新設人草的性能與規格。

這波球星傷病潮雖不代表NFL遇上更高的傷病程度，但能確定是影響了多支球隊的賽季走向，像是指揮官、孟加拉虎與德州人就一路向下俯衝，部分球隊10月傷病名單看起來像是12月的，而未來還有13週的艱難賽事要經歷。

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