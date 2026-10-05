拳擊／擁抱金牌對手感動眾人 陳念琴：做想做的事情

我國「拳擊女王」陳念琴在名古屋亞運拳擊女子65公斤級金牌戰雖落敗，但抱起印度對手旋轉的可愛舉動連印度媒體都讚揚，今天出席慶功餐會的她強調，只是做出當下想做的事情，希望每一位優秀運動員都能將精神傳遞出去。

聽聞賽後擁抱對手舉動獲得印度媒體讚賞，陳念琴笑說感動，但仍提到比賽結束後，對手就是朋友，「我希望拳擊這個項目可以藉由每一位優秀的運動員，把他的精神再更好的去傳遞給我們之後更年輕的選手們，所以我覺得就是一個運動員去展現他的高度，然後去讓更年輕的選手效仿。」

不只賽後和印度金牌選手交流，陳念琴提到，今年亞運沒有選手村，選手都住在同個飯店，雖然有點像單項錦標賽，但不同國家的選手間也可以互相交流，自己就有和菲律賓及印度選手分享聊天，成今年亞運留下特別印象的部分。

完成亞運賽程回台，陳念琴透露最想做的就是回家休息，當一個「母親寵的小孩子」，畢竟長期在外訓練，結束亞運任務後迫不及待想和父母、部落族人分享各種故事；頂著齊瀏海的陳念琴還笑說，一回台灣就以教吃了心心念念的韓式燒烤，現在還剩喜歡的豬腳飯還沒吃到。