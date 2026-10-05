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游泳／睡前看影片回味亞運金牌 王冠閎珍惜和家人膩在一起時光

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
王冠閎（右）和教練黃智勇（左）將亞運金牌雨宏道運動發展基金會董事長林鴻道分享。記者曾思儒／攝影
王冠閎（右）和教練黃智勇（左）將亞運金牌雨宏道運動發展基金會董事長林鴻道分享。記者曾思儒／攝影

名古屋亞運奪下我國史上第一面男子游泳金牌的「蝶王」王冠閎，今天精神奕奕出席宏道運動發展基金會的慶功餐會，他笑說就算為台，偶爾仍會看影片回味，尤其是家人們拍攝的影片視角，可以清楚聽到親友團的歡呼聲，看了格外感動。

名古屋亞運游泳賽程在東京舉行，王冠閎的親友團也到現場助陣，他自爆奪金後「聽說我媽哭滿慘」，自己比完賽去頒獎台時，還有聽到媽媽喊自己的聲音，能在親友見證下帶回200公尺蝶式金牌格外有意義，比完賽後當天晚上立刻和家人吃了慶功晚餐。

王冠閎笑說，睡前有時仍會打開手機，回味一些比賽影片，重溫感動。回國後也把握時間，除了吃吃美食也把握時間和家人散步、逛街，「說真的我不太能走路，因為我走一走腳就會硬，整個備賽期間很少跟家人出去散步逛街，現在有這時間，當然幾乎都在家，跟家人膩在一起。」

今天領到宏道運動發展基金會50萬元冠軍獎金的王冠閎，接續就要為12月初在北京舉行的2026年世界短池游泳錦標賽備戰，「因為目前我身體還沒有完全恢復，我是希望自己積極的恢復，到12月可以順利的出賽。」

亞運 王冠閎 影片

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