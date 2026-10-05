拳擊／備戰「閉關」錯過進場佳績 林郁婷收穫金牌還有加碼獎金

宏道運動發展基金會今天設宴為名古屋亞運中華好手們洗塵，董事長林鴻道鼓勵選手們放眼2028洛杉磯奧運，同時發出奪牌獎金，讓連兩屆摘金的「金牌拳后」林郁婷笑說，雖錯過股市進場時機，仍有收穫。

上屆杭州亞運在女子57公斤級摘金的林郁婷，名古屋亞運轉戰60公斤級，她坦言升量級後狀態不是那麼好，遭遇許多挫折，為控制體重整年都在國訓中心的營養師幫忙下嚴格控制飲食，喜歡的零食像是洋芋片都捨棄，但也因此讓這面金牌更具意義。

寫下連三屆亞運都奪牌紀錄的林郁婷，對理財小有研究，她今天出席慶功餐會時透露，清楚記得是在2018年雅加達亞運首次開證券戶，這幾年也會將部分獎金投入股市。為備戰名古屋亞運，林郁婷除刪除社群媒體，也暫緩看盤，自爆「減碼」不少專心備賽的她笑說，因此錯過一些機會，但亞運成績就是最好回饋。

林郁婷還透露，雖說打完金牌戰就想大吃慶功，但長期飲控下，比賽當天藥檢喝了三瓶水就一路飽到半夜，不過在日本最後一天在市區剛好一蘭拉麵，馬上進去品嚐，「吃到第一口，我就『啊』，那種小當家的那個畫面就出現了，重返人間的感覺真好。」

宏道基金會為旗下贊助選手頒發奪牌獎金，金牌選手50萬、銀牌選手25萬、銅牌選手15萬元，教練也有對應獎金，總共發出509萬新台幣。

林鴻道提到，不管是否奪牌，選手、教練都已盡力，儘管本屆代表團總成績不如預期，但一時挫折不是大問題，期許大家放眼2028洛杉磯奧運，借助運動科學力量下繼續精進。