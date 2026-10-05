網球／相隔11年重返北京依舊無敵 約克維奇32連勝超越納達爾神紀錄

負責籌辦2028洛杉磯奧運的華瑟曼（Casey Wasserman）透露，自己不時會透過各種方式與約克維奇（Novak Djokovic）聯繫，而這位網壇傳奇給他的訊息始終非常簡單：「我會來，而且我會打。」

華瑟曼在紐約受訪時，約克維奇正在地球另一端的北京備戰中國網球公開賽。這位39歲塞爾維亞名將在北京長年保持驚人不敗紀錄，賽前已在中國網球公開賽累積30連勝，且從未在這項賽事輸球。他上一次在北京吞敗，已是2008年北京奧運4強戰，當時不敵納達爾（Rafael Nadal）。

作為現代男子網壇成就最輝煌的球員，約克維奇能打破的紀錄已經不多，但他確實又在北京寫下歷史新頁。面對美網冠軍澤瑞夫（Alexander Zverev），約克維奇以4：6、6：4、6：4逆轉勝出，挺進男單四強。

這場勝利也讓約克維奇在北京的戰績推進到32勝0敗，成為公開賽年代以來，男子球員在單一巡迴賽賽事首敗前累積最長不敗紀錄的保持者。納達爾當年曾在法網開局31勝0敗後，才於羅蘭加洛斯吞下首敗；如今約克維奇在北京以32勝0敗超越這項紀錄，而且連勝仍在延續。

約克維奇力壓澤瑞夫。 路透

事實上，約克維奇早已保持「在單一賽事全勝場次最多」的紀錄。前奧地利名將穆斯特（Thomas Muster）曾在墨西哥公開賽締造20勝0敗，而約克維奇的北京紀錄原本看似停在過去，直到他相隔11年後決定重返2026年中國網球公開賽，並把紀錄再次推高。

過去幾年，網壇最清楚的一件事就是：約克維奇並不滿足於躺在既有榮耀上，也不把「在巔峰時華麗退場」看得太重。

2024年巴黎奧運男單決賽，他曾以7：6（3）、7：6（2）擊敗阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），打出史上最經典的3盤2勝直落二比賽之一，也終於拿下生涯唯一欠缺的重要冠軍。那面奧運金牌讓他完成單打生涯金滿貫，加入納達爾、葛拉芙（Steffi Graf）、小威廉絲（Serena Williams）與阿格西（Andre Agassi）的行列。

39歲的約克維奇相隔11年重返北京賽場。 新華社

當時約克維奇已經37歲。如果說一名史上最佳球員有最完美的退休時刻，那一刻似乎再適合不過。然而他沒有停下來，過去2年仍持續向華瑟曼與整個網壇傳達同樣訊息：「我會來，而且我會打。」

這段期間，約克維奇有過令人驚嘆的勝利，也吞下過痛苦敗仗。他和許多運動員一樣，在「帶著高峰離開」與「感覺自己還有東西能付出」之間拉扯。於是，周日晚間他又站在北京鑽石球場滿場15000名球迷面前，在喧鬧氣氛中逆轉世界第2的澤瑞夫。

澤瑞夫這場比賽發球表現極出色，並先拿下首盤，但仍無法阻止24座大滿貫冠軍得主完成自己此行目標。澤瑞夫全場只破了約克維奇1次發球局，就在首局；約克維奇則只破了澤瑞夫2次，一次用來拿下第2盤，另一次則用來收下整場比賽。第1個賽末點雙方打出27拍拉鋸後化解，第2個賽末點澤瑞夫正拍掛網，讓約克維奇在北京這個屬於他的地盤，再次證明自己仍是難以撼動的存在。

約克維奇賽後接受《TennisTV》訪問時表示：「這些就是我至今仍繼續打球、繼續競爭的時刻。當你感覺很好，並能與世界最強球員並肩競爭時，動力當然非常強烈。這些時刻定義了每一名網球選手的夢想。」

「相隔11年後回來，我當然想讓這段連勝繼續下去。」

約克維奇。 新華社

賽前約克維奇曾說，在職業生涯這個階段，他只想選擇那些自己享受氣氛、過去有成功經驗，也能感受到球迷熱情歡迎的地方參賽。但他也強調，自己來北京並不是「只是享受」。若只是為了享受，他可以打表演賽；輸球也沒關係，紀錄固然驚人，但那不是他真正追逐的唯一重點。

擊敗澤瑞夫後，約克維奇說：「老實說，今年因為不同原因一直很掙扎，但我還在這裡。我還在努力，我還在讓年輕球員必須真正付出代價才能擊敗我。我很高興自己撐過去了。」

他來了，他上場了，他贏了，他又創下另一項紀錄。接下來，約克維奇還會繼續上場，繼續嘗試贏球。