彰化縣長盃自由車錦標賽 田中高中金銀銅牌進帳再創亮麗佳績

彰化縣大村國中自由車隊多名選手升學縣立田中高中，參加115學年度彰化縣長盃自由車錦標賽公路賽，為田中高中奪得金、銀、銅獎牌各兩面，不同類型賽事考驗選手不同的能力面向，讓選手在短時間內累積多元的賽場經驗。

本學年縣長盃自由車錦標賽個人計時賽，詹博凱、徐崇惟、周宥紘依序得到前三名，公路賽周宥紘、賴亮廷、詹博凱分獲前三名。田中高中自由車教練團今指出，對選手與教練團而言，比名次更重要的是透過每一場比賽，更清楚地看見下一步還能進步的地方。

田中高中教練團在公路賽前即設定明確戰術，選手詹博凱並非單純為個人名次而戰，主要任務為協助隊友、為學弟創造突圍機會；比賽過程中，詹博凱確實按照教練安排執行戰術，在集團中扮演關鍵角色，協助隊友推進、掩護學弟發動攻勢，將團隊分工落實到位。

競賽場上永遠充滿變數，比賽進行至第五圈時詹博凱的車子爆胎，被迫退出原本的集團節奏，連帶影響後續戰局發展，爆胎雖屬於常見意外但殺傷力極大，不僅耗損選手體能，更可能打亂整支隊伍的戰術布局，詹博凱仍穩住陣腳，重新調整自身節奏，最終得到第三名，教練團認為未得到更高名次，而處理突發狀況的經驗遠比名次所得到的更具價值。

田中高中自由車教練團表示，比賽狀況從來不會每一次都照著計畫發生，比獎牌更值得關注的是選手在賽場展現的戰術執行能力，及面對突發狀況時的應變與調整，這次田中高中自由車隊從計時賽到公路賽，每一場比賽都在讓選手成為更成熟的運動員，期許下一場競賽繼續拿出更好的自己；這次賽事感謝鄧肉圓、Sweet Protection Taiwan、昇陽自行車、瑪吉斯輪胎、Chepark Taiwan、前線國際、聰勁、斯博銳迪運動保養專家、奇虹科技熱轉印的贊助。