匹克球／AEPL宜蘭站創最多觀戰人潮紀錄 15歲小將邱子恩驚險拿下冠軍點助雲豹3連冠

亞洲菁英匹克球聯盟（Asian Elite Pickleball League，AEPL）2026創始賽季，本週開拔到匹克球重鎮宜蘭縣，也創下3站以來最多觀戰人潮，桃園永豐雲豹再演逆轉秀，15歲小將邱子恩在冠軍賽扛住壓力，驚險兌現冠軍點，助雲豹以21：18、13：21、18：21、21：19、21：19擊敗台南旭日雷霆，締造連3站奪冠紀錄。

宜蘭近年匹克球運動發展迅速，率先將匹克球納入縣運競賽項目，隨地方匹克球委員會相繼成立，帶動參與人口持續增加。

羅東、宜蘭運動公園等地也設有多面球場，面對日益增加的場地需求，宜蘭縣議會議長張勝德積極爭取增球場，持續完善在地匹克球運動環境。

雲豹蘇修賢、旭日雷霆雷翊廷以及新北蘆沐蔡瀚琛，都是宜蘭子弟，還有旭日雷霆隊長蔡萱是宜蘭媳婦，親友團都到場助陣，其中雲豹、雷霆也雙雙晉級冠軍賽。

3日的分組賽逢雨神光顧，但宜蘭運動公園風雨球場有屋頂遮蔽，不受大雨影響，加上球場旁也在舉行地方性匹克球賽事，場面相當熱鬧。

宜蘭站獲在地企業應援，臺灣菸酒宜蘭廠帶來具地方代表性的紅露酒與金棗酒，調製成宜蘭站限定飲品，據工作人員統計，4款特調飲「棗棗贏球」、「梅有在怕」、「啊哈～給我一杯蔥明水」以及「宜蘭人都懂」，以冬瓜茶加梅子的「梅有在怕」最受歡迎。

同時亞典果子工場則提供招牌年輪蛋糕與銅鑼燒，為賽事增添在地甜蜜滋味，從酒香到糕點，讓球迷看球之餘，也能一起品味宜蘭。

AEPL宜蘭站創最多觀戰人潮紀錄。 主辦單位提供

經過一輪廝殺，最終由新竹YANKEY ACE 、雲豹、旭日雷霆以及台北Ahhh，打進4強賽，且4日賽程逢天公作美，人潮也更為踴躍，不論遊戲挑戰區還是飲料、甜點專櫃，每逢比賽空檔，就湧現排隊人潮，場內開放觀眾挑戰的活動也獲熱烈迴響。

最後由雲豹與旭日雷霆進入冠軍賽，季軍賽由YANKEY ACE以21：16、21：10、21：12擊敗台北Ahhh，繼台中站後再奪季軍。

雲豹冠軍賽第1局男雙林洸賢／鐘振煒憑藉開局11比2攻勢，21：18擊敗李佳翰／洪浚中，第2局女雙鍾汶㚬／邱子恩，在落後時失誤較多，以 13：21不敵蔡萱／蘇莉婷。

第3局混雙鍾振煒／鍾汶㚬兄妹檔又以18：21敗給洪浚中／蘇莉婷，也被雷霆聽牌，第4局林洸賢／邱子恩21：19險勝李佳翰、蔡萱，把戰局帶入「Dreambreaker」的第5局。

「Dreambreaker」雙方各排4點單打進行車輪戰，每打4分換人，雲豹前一站表現強勢的林洸賢再度力挽狂瀾，3輪上場拿下10分，幫雲豹後來居上，追到18：18，邱子恩扛住壓力，在20：19領先下，以一記底線回擊球兌現冠軍點。

邱子恩賽後表示，壓力非常大，「因為前面隊友打很好，這關鍵1分不拿下，真的對不起隊友，冠軍戰總是壓力特別大，前面幾點都沒有打很好。」

「我想說隊友已經很辛苦了，不拿下不行！」邱子恩學網球球齡6年，目前就讀康橋國際高中，是網球、匹克球兼項。

蘇修賢雖未在冠軍賽上場，但本站賽事仍有登場，他說在自家地盤比賽，觀眾都是認識的人，感覺較輕鬆，不像外縣市壓力較大，「我比賽打得太保守，應該越來越自然才是。」

旭日雷霆繼台中站後，再度於冠軍賽被雲豹逆轉，蔡萱在女雙與「Dreambreaker」都有關鍵表現，但仍難助球隊摘冠，未能擋下邱子恩實現冠軍點，「有點自責，關鍵時刻沒有扛住，不過我們有拉近距離，前次冠軍賽交手，我們單打都處於落後，這次是領先的。」

蔡萱公婆都住在宜蘭，場邊親友團眾多，甚至有專屬加油看板，她坦言壓力非常大，但隊友的表現都很棒。