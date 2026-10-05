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僑光科大電競之光！劉家豪代表中華隊亞運「英雄聯盟」奪銀

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
僑光科大劉家豪同學(右二) 與電競項目「英雄聯盟」戰隊合影。圖／代表團提供提供
僑光科大劉家豪同學(右二) 與電競項目「英雄聯盟」戰隊合影。圖／代表團提供提供

2026名古屋亞運

僑光科技大學資訊科技系學生劉家豪是名職業電競選手，近期代表中華隊出戰2026年名古屋亞運電子競技「英雄聯盟」項目，在激烈的賽事中脫穎而出，勇奪銀牌，為台灣爭光。

劉家豪是台灣知名的「英雄聯盟」職業電競選手，專精輔助位置。他在比賽中以穩健的防守與精準的開戰時機聞名，近年來更憑藉穩定的國際賽表現，確立「台灣頂尖輔助」的看板地位。這次入選亞運代表隊，並在名古屋賽場上與各國頂尖選手較勁，被委以重任，擔任三場決賽的先發輔助，最終拿下銀牌，不僅是個人實力的最佳證明，也展現台灣電競選手的國際競爭力。

僑光科技大學資訊科技系主任劉柏伸表示，僑光資訊科技系電競專班一直致力於培育優秀的電競人才，系上擁有完善的電競場地與設備，也有專業且具實務經驗的師資團隊，近年來培養出不少優秀的選手與電競產業人才。

劉柏伸說，這次很高興看到本系學生能夠代表國家參加亞運，並在賽事中勇奪銀牌，這不只是學生個人的榮耀，也是全校師生共同的驕傲。

僑光科技大學指出，學校近年來積極推動產學合作，不僅提供學生專業的訓練環境，更與業界接軌，讓學生在學期間就能累積實戰經驗。劉家豪此次戰役展現僑光科大「明誠立信」的校訓精神，以及「凡事全力以赴，直到最後一分一秒永不放棄」的精神。他在賽場上的每一場對戰，都全力以赴，即使面對強敵也毫不退縮，最終以銀牌成績為台灣與學校爭光。

亞運 電競 中華隊

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