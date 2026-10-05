快訊

排班嫌隙惹殺機！北市物流公司深夜濺血 男替兄出頭砍傷司機

洗衣機倒數幾分鐘卻等超久？專家揭為何預估不準、1步減少乾等

高教枷鎖／陽春麵薪水做諾獎夢 雙重棄守難留國際大師

聽新聞
0:00 / 0:00

撞球／「大眼妹」周婕妤世錦賽二度登頂 魏子茜摘銅

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國撞球選手周婕妤（右）勇奪2026年世界女子花式撞球錦標賽金牌，魏子茜（左）奪得銅牌，圖／運動部提供
我國撞球選手周婕妤（右）勇奪2026年世界女子花式撞球錦標賽金牌，魏子茜（左）奪得銅牌，圖／運動部提供

2026名古屋亞運

我國撞球好手「大眼妹」周婕妤在印尼峇里島參加「2026年世界女子花式撞球錦標賽」展現卓越實力，昨天完成的賽事中勇奪金牌，繼2023年之後再度於世錦賽登頂，5.5萬美元（約台幣175萬元）冠軍獎金一併入袋。

賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

2026年世界女子花式撞球錦標賽匯集了64位頂尖好手，我國共派出7位選手出賽，其中周婕妤一路過關斬將前進8強後，先是擊敗中國好手黃清寧，隨後在準決賽中以3：0力退日本河原千尋選手前進金牌戰，最終以3：1擊敗南韓好手徐序亞，順利奪冠。

此外，魏子茜也發揮穩健的實力順利進入8強賽，並以3：0的姿態橫掃對手強勢挺進準決賽，最終1：3惜敗南韓選手徐序亞獲得銅牌佳績。

運動部表示，近年來我國撞球選手在國際賽場上屢創佳績，國際能見度逐漸提升，未來將持續挹注資源，提供選手完善的後勤支援，讓更多選手能在世界舞臺展現實力，為我國續創佳績，寫下榮耀新篇章。

周婕妤 世錦賽 峇里島

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運克拉術／施劉俐伶金牌戰0：5落敗獲銀牌 克拉術2銀1銅收尾

亞運／國手的搖籃！合庫選手名古屋締佳績 發放獎金415萬元

暌違60年…亞運男子田徑奪金 傅兆玄跳高封王

亞運／台中之光累計4銀5銅！運動局長親赴機場迎自由車「最速女團」榮耀歸來

相關新聞

撞球／「大眼妹」周婕妤世錦賽二度登頂 魏子茜摘銅

我國撞球好手「大眼妹」周婕妤在印尼峇里島參加「2026年世界女子花式撞球錦標賽」展現卓越實力，昨天完成的賽事中勇奪金牌，繼2023年之後再度於世錦賽登頂，5.5萬美元（約台幣175萬元）冠軍獎金一併入袋。

200人用雙腳探索雙溪牡丹 定向越野結合數位科技玩出山城新旅遊

2026牡丹定向越野嘉年華於4日在新北市雙溪區牡丹里登場，活動由運動部全民運動署指導、中華民國定向越野協會主辦，吸引超過200名定向選手、戶外運動愛好者與親子家庭參與。活動以牡丹國小為主會場，結合傳統定向越野與數位探索，讓民眾透過地圖判讀、路線選擇及手機任務走進牡丹山城，體驗運動、科技與地方旅遊交會的新玩法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。