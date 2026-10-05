撞球／「大眼妹」周婕妤世錦賽二度登頂 魏子茜摘銅

我國撞球好手「大眼妹」周婕妤在印尼峇里島參加「2026年世界女子花式撞球錦標賽」展現卓越實力，昨天完成的賽事中勇奪金牌，繼2023年之後再度於世錦賽登頂，5.5萬美元（約台幣175萬元）冠軍獎金一併入袋。

賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

2026年世界女子花式撞球錦標賽匯集了64位頂尖好手，我國共派出7位選手出賽，其中周婕妤一路過關斬將前進8強後，先是擊敗中國好手黃清寧，隨後在準決賽中以3：0力退日本河原千尋選手前進金牌戰，最終以3：1擊敗南韓好手徐序亞，順利奪冠。

此外，魏子茜也發揮穩健的實力順利進入8強賽，並以3：0的姿態橫掃對手強勢挺進準決賽，最終1：3惜敗南韓選手徐序亞獲得銅牌佳績。

運動部表示，近年來我國撞球選手在國際賽場上屢創佳績，國際能見度逐漸提升，未來將持續挹注資源，提供選手完善的後勤支援，讓更多選手能在世界舞臺展現實力，為我國續創佳績，寫下榮耀新篇章。