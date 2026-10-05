200人用雙腳探索雙溪牡丹 定向越野結合數位科技玩出山城新旅遊

2026牡丹定向越野嘉年華於4日在新北市雙溪區牡丹里登場，活動由運動部全民運動署指導、中華民國定向越野協會主辦，吸引超過200名定向選手、戶外運動愛好者與親子家庭參與。活動以牡丹國小為主會場，結合傳統定向越野與數位探索，讓民眾透過地圖判讀、路線選擇及手機任務走進牡丹山城，體驗運動、科技與地方旅遊交會的新玩法。

本次活動最大亮點，是將牡丹聚落直接轉化為戶外探索場域。傳統定向組挑戰選手的方向感與路線策略，數位探索則運用探碳路LetSporTour數位任務地圖，結合GPS到點驗證與互動任務，讓第一次接觸定向運動的親子與新手也能輕鬆參與。超過200名參與者穿梭山城與聚落，實際展現「定向越野 × 數位科技 × 地方觀光」的運動旅遊模式。

活動在新北市雙溪區區長劉盈良及牡丹里里長游坤信支持下順利舉辦，主辦團隊期待以首屆牡丹定向越野嘉年華為起點，持續透過定向運動與數位科技帶動更多民眾走進地方、認識地方，並將這套可複製的山城探索模式延伸至更多台灣農村與特色聚落，創造全民運動、低碳旅遊與地方創生的新價值。