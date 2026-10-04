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115年全民運動會八大獎座亮相 集結四大要素展現桃園特色

聯合報／ 劉肇育／綜合報導
115年全民運動會賽事八大績優單位獎座正式公開。圖／桃園市政府提供
115年全民運動會賽事八大績優單位獎座正式公開。圖／桃園市政府提供

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115年全民運動會即將於10月17日至22日登場，桃園市以城市特色為創作核心，將桃園豐富的自然生態、人文風貌、科技產業及城市發展意象融入賽會獎座設計，打造八座兼具競技精神與城市文化意涵的系列獎座。

桃園市將日前舉辦「115年全民運動會賽事8大獎盃露出新聞記者茶會」，正式公開八大績優單位獎座。八座獎座分別為總統獎、副總統獎、行政院院長獎、立法院院長獎、司法院院長獎、考試院院長獎、監察院長獎及大會獎，以八種不同的桃園城市意象串起完整系列，讓獎座不只是賽會榮耀，也成為代表桃園的城市作品。

這次獎座設計以桃園特色與風貌為核心，從珍稀動植物、山海環境、水文地景，到航空、科技與多元族群等面向取材，透過不同造型與材質轉化為八座獨具意義的作品。總統獎「領航」、副總統獎「徜徉」、行政院院長獎「沛澤」、立法院院長獎「洞見」、司法院院長獎「碩饒」、考試院院長獎「潮音」、監察院長獎「新心」、大會獎「瑰藏」。

這次獎座邀請到塑神藝師李育昇統合八座獎座整體設計概念，並以塑神技藝進行獎盃創作，將台灣藍鵲、黑面琵鷺、龍潭莕菜、桃花、銳葉楊梅、桃園紅足軟珊瑚、台灣萍蓬草及桃園石龍尾等意象，透過傳統戲曲與神明衣冠製作工藝的「掐金點綢」技法轉化為立體造型。

115年全民運動會不只是運動競技的交流平台，也是展現桃園城市特色的重要舞台。本次八座獎座以「一系列、八意象」的方式，從桃園土地孕育的珍稀物種，到航空、科技、水文、人文與城市發展，將桃園多元而豐富的城市面貌濃縮於獎座之中。

桃園 運動 司法院

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