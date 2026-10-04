2026新屋魚米之鄉馬拉松近萬名跑者勇敢開跑 美景、美食補給展現桃園運動城市魅力

「2026新屋魚米之鄉馬拉松」今（4）日於新屋農博環境教育園區熱鬧登場，今年邁入第8屆，吸引近萬名跑者熱情參與，更有約2,000位在地居民組成啦啦隊，沿途為選手加油打氣，透過運動的感染力，展現魚米之鄉「新屋」濃厚的人情味與好客熱情。

約2,000位在地居民組成熱情啦啦隊，沿途為跑者加油，展現新屋濃厚好客精神。桃園市政府/提供

為響應市府「2050淨零排放」政策，本屆活動持續致力打造綠色、健康的路跑賽事，以實際行動落實淨零永續理念。作為「桃園市珍珠海岸特色體育系列活動」的壓軸路跑活動，今年以「勇敢一次」為口號，鼓勵每一位跑者勇敢面對生活中的挑戰與困境，在賽道上專注自我、突破極限，為屬於自己的榮耀與信念拼盡全力，勇敢追求夢想與目標。

新屋魚米之鄉馬拉松是桃園年度重要指標賽事之一，並已連續二年登錄通過「國際認證賽事」。活動不僅年年吸引來自全臺各地的跑者與市民朋友參與，今年更有海外旅行團專程前來共襄盛舉，不僅展現賽事日益成熟的專業水準，也象徵桃園在國際體育舞台上的能見度持續提升。

桃園市持續透過多元大型賽事與全民運動推廣，打造充滿活力的運動城市。尤其今年桃園更將迎來115年全民運動會，藉由大型綜合性賽會與各區特色運動活動串聯，讓運動深入市民日常，也讓更多來自全臺及海外的選手與民眾看見桃園。新屋魚米之鄉馬拉松更結合在地自然景觀、客庄文化與特色美食，持續深化「運動×觀光」品牌，讓參與者透過一場賽事深入認識桃園，感受新屋獨有的自然景致與人文風情。

今（115）年賽事分為21公里、10公里及3公里三組，路線自新屋農博環境教育園區出發，沿途行經壯觀的新屋風車、全臺唯一以客家文化為特色的永安漁港、熱門打卡景點浪漫逐浪天梯，以及擁有全臺最高青銅媽祖神像的新屋天后宮等特色景點，讓跑者在揮灑汗水的同時，一路欣賞客庄田園風光與蔚藍珍珠海岸的美麗景致。

而說到新屋魚米之鄉馬拉松，除了美景，豐盛的在地美食補給更是跑者每年最期待的特色之一。沿途補給站準備新屋在地特色美食，包括香氣四溢的鵝肉、暖心的客家湯圓等豐富料理，滿桌美食讓不少跑者經過補給站時，忍不住放慢腳步、駐足大快朵頤，補充體力之餘也用味蕾認識新屋，讓這場馬拉松不只是挑戰速度與耐力，更成為一趟結合運動、美景與美食的魚米之鄉深度體驗。

邁入第8屆的新屋魚米之鄉馬拉松，從地方特色路跑逐步成長為國際認證賽事，不僅讓更多人透過跑步看見新屋，也展現桃園推動全民運動、發展特色體育觀光的成果。隨著今年全民運動會登場，桃園也將持續以運動串聯城市、以賽事行銷地方，邀請更多民眾走進桃園、跑進桃園，一同感受這座運動城市的活力與魅力。