桌球／林昀儒亞運後轉戰WTT中國賽首戰獲勝 可惜林詩棟缺賽無緣復仇

2026WTT中國大滿貫賽開打，亞運獲得男單銅單的林昀儒首輪交手香港好手黃鎮廷上演逆轉戲碼，雙方激戰五局最終由林昀儒取得勝利，驚險挺進32強。不過，由於亞運中國好手大多缺席這項賽事，林昀儒無緣找亞運四強強對手林詩棟來對決。

世界排名第六的林昀儒過去和黃鎮廷交手取得四勝三敗的優勢，最近一次對戰也是由林昀儒取得勝利，不過剛結束亞運高強度賽事的林昀儒，開賽手感仍在尋求調整。首局在6:6平手之際連失3分，雖奮力化解1個局點，仍因接發球失誤以8:11先讓一局，但隨後林昀儒狀況回穩，減少失誤順利收下第二局。第三局雙方持續拉鋸，林昀儒在7:7平手時受到對手擦網球影響連丟3分，儘管展現韌性連續救下2個局點，最終仍遭黃鎮廷反手斜線強攻得手。

第四局林昀儒展現強攻，開局便打出4:1攻勢一路壓制，最終以以11:7強勢扳平。來到決勝第五局，林昀儒延續氣勢連拿3分，最終以11:6鎖定勝利，收下近期對戰2連勝。下一輪32強，林昀儒將交手地主新星黃友政。