青奧／中華代表團80人月底遠征西非 接種疫苗添防護力

第四屆青年奧運將於10月31至11月13日首度於西非塞內加爾首都達卡舉行，80位中華代表團成員近期將前往非洲備戰。為支持青年運動員安心出賽，中華奧會再度與台灣東洋藥品工業股份有限公司公益合作，由東洋捐贈細胞流感疫苗，為代表團出征前健康整備增添後盾。

青年奧運為國際奧會舉辦的正式國際賽事，本屆青奧首度移師非洲，寫下奧林匹克運動史上的新頁。本屆中華代表團共有80人參與，其中有37名未成年的青年運動員，將參與17種運動種類競賽。對青年運動員而言，首次踏上非洲土地參與國際大型賽事，不僅是競技經驗的累積，也是與世界各地同世代運動員交流、拓展視野的重要機會，代表團也將在出發前做好各項訓練與健康準備，迎接這場別具意義的青年奧運。

考量賽事期間選手不僅要適應當地環境，也將與各國選手團隊密切交流，中華奧會為了降低流感等呼吸道傳染病對代表團的影響，特別攜手台灣東洋強化健康準備工作，並獲其捐贈公益細胞流感疫苗，為代表團建立更周全的健康防護。

中華奧會與台灣東洋的公益合作並非首次。2022年，由台灣東洋提供細胞流感疫苗支持運動團體與選手備戰國際賽事；今年雙邊再度攜手合作，以具體行動支持新世代青年運動員，成為代表團的健康後盾。

中華奧會主席蔡家福表示，感謝台灣東洋長期關心運動發展並支持選手備戰國際賽事，此次第二度度捐贈細胞流感疫苗，實際守護選手及代表團隊職員的健康，讓大家能更安心地迎接達卡青奧的挑戰。青年運動員是體育發展的重要力量，期盼透過企業與社會各界的支持，為青年選手提供更完善的備戰環境，也邀請全民一同為中華代表團加油。

此次台灣東洋捐贈的細胞流感疫苗，採用細胞培養技術製造，預計將於代表團出發前約兩週安排接種，提供選手、教練及隊職員作為流感防護的一環。奧會透過提前規劃健康管理，讓代表團能在備戰賽事之餘，也從容地完成出國前的健康準備。