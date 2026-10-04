足球／中國國足0比5慘敗巴勒斯坦 官媒直指「人才斷層問題大」

中國國足2日在重慶國際足球邀請賽中以0比5慘輸巴勒斯坦隊，是隊史上首次輸給該隊。中共官媒新華社發文直指「這是一場令人震驚的失利」，並稱中國足球「長期落後的基本面根本沒有改變」。

這場比賽在社群媒體上令許多中國網友氣憤不已，認為長年投入眾多資金的中國國足，竟然輸給常年戰亂的巴勒斯坦5球。由於這次是邀請賽，屬於主場卻失利，網友因此調侃國足是「貼錢買難受」。

此外，據港媒星島日報報導，國足賽後安排年僅17歲的球員趙松源接受訪問，更讓網友質疑其他資深的球員「消失」，「欺負小孩子，能不能有點擔當」。事件登上微博熱搜。

在這場比賽之前，中國隊世界排名第91位，巴勒斯坦隊位列第95位。歷史上雙方交手7次，中國國足5勝2平，因此2日的比賽這次是隊史上中國首次輸給巴勒斯坦。

新華社3日發出評論，指「這是一場令人震驚的失利」，也是中國國家隊史上第4大比分的失利。

評論提到，這場比賽有著「特殊背景」：中國國足很大一部分主力被抽調參加亞運會，加上部分球員因傷缺陣，因此陣容大打折扣；巴勒斯坦沒有派隊參加本屆亞運足球賽，本次邀請賽「隊伍整齊」。

但評論說，國家隊的賽場從來沒有「走過場（做樣子）」的比賽，「這場0：5更是一面鏡子，明明白白地告誡我們：中國足球長期落後的基本面根本沒有改變」。

文章並指本次比賽充分暴露了中國國家隊人才斷層問題，「在強度更高的成年國足比賽中，中國足球距離真正的重振仍有很長的路要走」。