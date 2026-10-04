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網球／世界排名118逆轉新科球后！亞美尼亞女將爆冷寫紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
世界排名118的亞美尼亞女將恰拉耶娃(右)爆冷擊敗球后芮芭奇娜。 美聯社
世界排名118的亞美尼亞女將恰拉耶娃(右)爆冷擊敗球后芮芭奇娜。 美聯社

2026名古屋亞運

今年美網奪冠登上球后寶座的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina），登頂球后的第一戰卻滑鐵盧，昨天北京女網賽遭世界排名118的亞美尼亞女將恰拉耶娃（Alina Charaeva）三盤擊落，爆出賽會大冷門。

從1975年開始有世界排名紀錄以來，恰拉耶娃僅是史上第9位能擊敗世界第一的排名三位數選手，以3：6、6：4、6：3逆轉拍下第三輪門票的她坦言不可置信，「老實說無法用言語形容，和芮芭奇娜交手，世界第一，是很棒的經驗，我很開心有掌控住我的情緒，打出最好表現。」

芮芭奇娜上月美網帶著腳踝傷勢奪冠，北京女網賽以頭號種子身分出征，首輪輪空，第二輪亮相也以6：3先下一城，不料卻遭原本俄羅斯籍的「同胞」對手後來居上，恰拉耶娃透露，落後時只是努力保持強大的精神狀態，「我始終相信，總有一天能扭轉局勢。」

意外落敗的芮芭奇娜，成為2019年日本名將大坂直美後，史上第二位登頂球后的第一戰就落敗的女將，她坦言美網奪冠後事情很多，「我都沒什麼機會好好睡一覺，也沒怎麼機會好好恢復。」2018年從俄羅斯轉擊到哈薩克的芮芭奇娜也讚對手表現出色，「祝賀恰拉耶娃，她打得非常好。」

北京女網賽屬於WTA1000分大賽，單打128籤，賽事將一路進行到10月11日。

亞美尼亞 芮芭奇娜 美網

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