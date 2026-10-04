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街舞／總統盃南區激戰 百組舞林高手齊聚

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
總統盃街舞大賽南區排舞樂齡組冠軍。圖／運動部提供
總統盃街舞大賽南區排舞樂齡組冠軍。圖／運動部提供

2026名古屋亞運

運動部全民運動署主辦的「2026全民運動賽事－總統盃街舞大賽」南區預賽於昨天在高雄市苓雅運動中心熱力登場，南臺灣街舞能量全面爆發，共吸引114組、537人次報名，實際報到106組，500人次參賽。來自嘉義、臺南、高雄、屏東及澎湖等地的街舞好手齊聚賽場，以音樂、舞步與創意一決高下，其中All Style排舞及All Style Battle兩個項目的12歲以下組（U12）參賽組數皆為全臺各分區最多，展現南臺灣新世代街舞扎根基層的蓬勃能量。

運動部全民運動署房瑞文署長表示，今年南區競爭激烈，排名本年度報名熱區第2名，希望參賽的各位都能夠展現平時努力練習的成果，另要特別感謝各位評審老師一整日的協助，在此也鼓勵各位參賽者努力爭取11月14日前進凱達格蘭大道參加決賽。

本屆南區參賽組數為各分區預賽排名第二，參賽隊伍陣容堅強，高雄在地知名舞蹈教室「蘋果家族兒童街舞」一口氣派出10組以上的隊伍參賽，展示出基層培訓的堅實底蘊；All Style 排舞公開組則有南部知名舞團「大港女子」參賽，該舞團過去曾參與「雄爭舞鬥」國際街舞大賽及「Dance Up！青銀街舞祭」等活動，此次也以成熟的團隊默契與實力站上總統盃舞台，同場交流切磋。

總統盃街舞大賽南區排舞U12組頒獎大合照。圖／運動部提供
總統盃街舞大賽南區排舞U12組頒獎大合照。圖／運動部提供

經過熱血對決，All Style排舞各組由Core、Motion•K、Future Feet、FURTHER、Matata、StarLoOp、OA Doable Crew及省北舞藝協會隊摘下決賽入場券；All Style Battle 各组由芃果熙打、UB-LAB、先承除，後嘉減、Scale the peaks、Larva、Mania Funk、tow tow brothers、ShawnC & Tima Bomb及Follow Beats隊獲得晉級席次；霹靂舞則由森祐XEVO、K-TOWN YOUNG BLOOD、超人特攻隊、DBKZ、Chieftain crew及七七街藝集所隊取得決賽資格，各組晉級隊伍將代表南區前進全國總決賽。

本屆分區預賽最後1站，將於臺北市熱血登場。各地脫穎而出的頂尖隊伍，最終將於11月14日會師臺北凱達格蘭大道總決賽，角逐總統盃最高榮耀。

街舞 澎湖 運動部

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