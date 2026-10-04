中國網賽／美網奪冠首戰失利 新科球后芮芭奇娜大爆冷出局

新科美網冠軍兼世界球后芮芭奇娜（Elena Rybakina），今天在中國網球公開賽首戰爆冷，以6比3、4比6、3比6不敵非種子的恰拉耶娃。排名118的恰拉耶娃（Alina Charaeva），也創下WTA史上逆轉球后的最低排名紀錄。

路透社報導，手握3座大滿貫冠軍的芮芭奇娜，今天在國際女子網球協會（WTA）千分等級的中國公開賽出師不利。芮芭奇娜上個月才在美網擊敗衛冕的莎芭蓮卡（ArynaSabalenka），這是她自美網冠軍戰後首度出賽。

芮芭奇娜先前放棄哈薩克隊的金恩盃決賽圈（JeanKing Cup Finals）賽事，她形容那是體能負荷沉重的一個月。

現年24歲、生於俄羅斯的恰拉耶娃目前世界排名118。她擊敗芮芭奇娜後，成為自1975年WTA機制建立以來，排名最低且能在先輸1盤後，還能逆轉擊敗球后的選手。

排名118的恰拉耶娃創下WTA史上逆轉球后的最低排名紀錄。 美聯社

恰拉耶娃今天撐過芮芭奇娜開賽的猛攻後，8次破發機會把握住5次，首發得分率達76%。芮芭奇娜今天出現7次雙發失誤，苦戰2小時11分鐘之後不敵對手。恰拉耶娃下一輪將對上英國的卡塔爾（SonayKartal）。

男子方面，頭號種子德國的澤瑞夫（Alexander Zverev）以6比0、6比3橫掃地主希望商竣程（ShangJuncheng）。

茲韋列夫剛在美網奪冠，並協助歐洲隊贏得拉沃盃（Laver Cup），他將在8強賽對上24度贏得大滿貫冠軍的名將約克維奇（Novak Djokovic）。

現年39歲的喬科維奇，在中國網球公開賽保持31戰全勝的完美成績，同時也以6座冠軍保有賽會紀錄。