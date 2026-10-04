運動人生／鐵血「女魔頭」 最溫暖的擺渡人

「高中某場國手選拔賽，我早早被淘汰，扛起全隊庶務工作，哭著去替隊友買水、買茶葉蛋，我發誓不再當『淘汰郎』。」林宜螢說，她的射箭人生遭遇過許多挫折，如今她用這些失敗與挫折來當教材，鼓勵學生養成跌倒再爬起來的勇氣。

林宜螢回憶，那場選拔賽在南投埔里舉行，選拔亞運培訓選手，全場僅淘汰兩人，她就是其中之一，「被淘汰的人，已經沒有賽程，只能服務隊友」。

林宜螢說，剛買完茶葉蛋回賽場，又被喚去買毛巾，她戴著耳機聽著歌，邊走邊掉淚。

生涯一度迷惘 連弓都不想拿

「高中及大學生活就是訓練、選拔、比賽；大學畢業前，已參加過亞運及奧運的我，在大學畢業前開始認真思考將來要做什麼？」林宜螢坦言，那時突然覺得目標變得模糊，一度不知道下一步在哪裡，甚至連弓都不太想拿起來，後來經友人介紹到一間射箭俱樂部工作，下午教人射箭，上午在住處附近的早餐店打工。

店家鄰近工業區，清晨五點多就有大批上班族排隊，她有時穿著中華代表隊隊服上班，有客人訝異「這不是射箭國手嗎？怎麼在這裡？」但當時她並不以為意，國手還是要生活過日子。

迷惘了一段時日，她決定重新投入訓練拚戰雪梨奧運，八強戰遇到個人世界排名落後她的選手，眼見闖進四強在望，沒想到幾箭失誤輸了比賽，帶著沒有奧運獎牌的遺憾退役。

她說，選手退役後，陸續完成研究所、教育學程，後來考上教師，留在永豐高中任教，沒想到當年早餐店打工的經歷被朋友寫成文章放上網路，原意是鼓勵，但網友酸言酸語「故意穿著射箭短裙吸引客人」、嘲諷「原來奧運還有煎蛋項目」，讓她相當受傷。

傳授挫折經驗 盡快找新方向

「我不避諱將比賽挫折與生活遭遇讓學生知道，我也認為比賽輸掉並不可怕，關鍵是接下來怎麼面對。與其停在原地，不如盡快找到下一個方向」。林宜螢說，她希望學生面對挫折時要有堅韌的精神力，只要努力就能走出不一樣的路，走出不一樣的成功。

「我那個年代，射箭界有不少嚴格的女性教練；我還曾被列入『女魔頭』之列」。林宜螢笑著說，早年她帶隊時以嚴格出名，擔心選手大賽前偷偷打球受傷，一發現學生偷偷打球就罰他們「打空氣球」，有人上課玩撲克牌，她便陪著翻牌，翻到什麼數字就做幾下伏地挺身。

她說，多年後學生談起這些往事，當年的嚴格管教反而成了共同回憶，如今第一線技術訓練逐漸交給專任教練負責，她只在學生碰到瓶頸時以「三寸不爛之舌」疏導學生情緒、協調解決問題、協助生涯規畫。

「學生沒有後顧之憂地升學、繼續練箭，這些事情帶來的滿足，不輸一面金牌。」林宜螢說，看著子弟兵一批批離開校園，她愈來愈明白，射箭未必會成為每個孩子一輩子的道路，能不能成為國手、未來從事什麼工作，未必是最重要的，真正會跟著孩子一輩子的是面對人生的態度。

林宜螢說，離開射箭場後，人生還會有一場又一場不知道結果的比賽，能不能每次都贏不重要，重要的是輸過、跌倒過後，還有沒有勇氣再起身迎戰。