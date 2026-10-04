運動人生／銜接制度保障選手、建人才庫

「遇到可能沒奪牌機會的學生，我會嘗試詢問是否想挑戰其他領域」。林宜螢表示，體育其實只是一種選擇，要用什麼態度面對則是人生的際遇，她很鼓勵學生找尋第二興趣，不要只有體育一種選擇。

林宜螢說，任教廿多年接觸無數一般生及體育生，帶過有機會成為頂尖射箭選手的學生，也看過許多沒有奪牌希望者，她會仔細觀察體育生，並與帶隊教練討論，了解學生在運動領域發展的潛力，一旦研判發展有限，就讓學生在高二時提早朝體育以外的領域發展。

她舉例，有學生想從軍，也有學生因受過傷而想學習運動傷害領域知識，她會鼓勵學生在練習之餘勇於嘗試，並盡量協助他們學習，讓學生有其他的出路。但她坦言，少子化趨勢造成多數學校選手不多，教練們還是希望選手可以「射到底」，很少會讓選手走第二專長，政府不妨思考是否針對高中體育保送生設計更完善的轉銜機制，讓他們對大學科系有更多的選擇。

林宜螢表示，近年台灣射箭隊在國際賽成績不差，但要持續維持國際競爭力，必須建立更完善的「三級／四級銜接制度」，也就是讓選手從國小開始培養興趣，國中、高中到大學進一步發展技術，目前僅桃園、新北、花蓮、台北等少數縣市制度相對健全，若能將這套銜接體系推廣至更多縣市，更能穩固台灣射箭的人才庫。

林宜螢指出，射箭強國南韓的射箭運動深入各城市，設有「職業隊」與「縣市省隊」，選手大學畢業後能獲得穩定的職業生涯保障，目前台灣雖有企業聯賽，但偏向企業贊助與賽季對抗賽，雖然對抗賽創造選手實戰經驗，但對選手長期生涯保障仍有很大提升空間。

「射箭運動本質是自己與自己的對抗」。林宜螢說，射箭選手除了發展技術，心智與品德的培養更是關鍵，因為射箭選手對心理素質要求相當高，如果生活作息不正常、情緒無法沉澱，很難有穩定的成績。

林宜螢表示，當前教育環境多採鼓勵主義，但因此恐會讓學生的挫折容忍度降低，面對射箭運動的高壓競爭，若抗壓性不足，選手跌倒後可能很難重新站來，她認為在日常生活中適度讓學生面臨挫折與失敗，讓學生學會從失敗與挫折中汲取經驗，無論學生未來是否繼續射箭，仍能養成堅韌的心智與做人處事的道理，這才是能陪伴年輕學子走過人生各種挑戰的核心資產。