第三屆L’Étape環法自行車挑戰賽寫下新里程 傳奇車手Peter Sagan與2700名車友騎進日月潭

「2026 L’Étape by Tour de France環法自行車挑戰賽－紐崔萊・日月潭站」今天（3日）盛大登場，第三屆賽事規模再創新高，更迎來全球唯一完成UCI公路世界錦標賽男子菁英公路賽三連霸的環法傳奇車手Peter Sagan親自參賽，與國內外車友共享賽道。賽事更首度透過DAZN進行直播，將日月潭的競速畫面與沿途風景同步傳送給更多國內外觀眾。

清晨鳴槍後，Peter Sagan與常年戰友Daniel Oss連袂站上環法自行車挑戰賽－紐崔萊・日月潭站起點，與2700名參賽者共同挑戰日月潭。這正是L’Étape by Tour de France最獨特的精神─將Tour de France的競賽文化帶到世界各地，讓一般自行車愛好者也能與傳奇車手共享同一條賽道。

來自斯洛伐克的Sagan曾於2015至2017年連續三屆奪下UCI公路世界錦標賽男子菁英公路賽冠軍，職業生涯更拿下12座環法單站冠軍、7度穿上象徵積分王的環法綠衫。此次首度騎進日月潭，也成為第三屆賽事最具代表性的經典畫面。

競賽方面，103公里挑戰組戰況同樣精彩，男子組由Alex Destribois Coudroy以2小時38分56秒成功衛冕，女子組則由首度參賽的許書瑋以3小時2分4秒摘冠；兩人更分別包辦103K組冠軍與登山王、登山后頭銜，展現強勁爬坡實力。

今年賽事跨部會及企業參與更加多元。運動部首度支持L’Étape Sun Moon Lake，運動部次長楊啟文表示運動部將持續推動全民運動，透過國際品牌賽事提升全民運動參與及競技化發展，更親自參加103公里挑戰組，與2700名國內外車友一同站上賽道，以實際騎乘體驗國際級自行車賽事。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處處長王志益則率領28公里景點組車友，在晨霧繚繞的日月潭湖畔出發，以自行車感受湖光山色與沿線景觀，呈現自行車除了競技挑戰，更是深度體驗日月潭與台灣風景的重要旅行方式。

此外，除法國在台協會連續第三年組隊參賽，延續台法自行車文化交流，今年更有比利時駐台辦事處、歐盟代表以及美國商會代表組團參加，同時台灣港務公司集團等企業亦組隊加入。從政府、國際組織到企業員工實際騎乘，L’Étape Sun Moon Lake逐步成為串聯全民運動、國際交流、企業ESG與自行車旅遊的跨域平台。

本次賽事冠名合作夥伴安麗紐崔萊持續支持賽事，並邀請極地超馬選手陳彥博參與本次103公里挑戰組，以行動落實推廣全民運動與低碳綠色生活模式。賽事同時結合SPECIALIZED、Tour de France官方計時品牌TISSOT等合作夥伴，共同提升賽事服務與國際品牌體驗。

L’Étape by Tour de France自2024年首度落地日月潭，三年來持續將Tour de France國際賽事品牌、騎乘文化與日月潭自行車旅遊資源結合。今年日月潭正式獲得Tour de France「Cycle City」認證，成為台灣第一座、2026年亞洲唯一獲認證的自行車旅遊目的地，並與西班牙巴塞隆納、瑞士洛桑等全球知名城市共同名列2026年25座獲認證城市。

今年賽事更首度透過DAZN進行直播。鏡頭跟隨Peter Sagan及國內外車手穿梭日月潭，不僅呈現競賽速度與激情，也將湖泊、山林與沿線景觀帶給更多觀眾，讓自行車賽事成為台灣與世界交流的另一扇窗口。

主辦單位表示，從2024年將L’Étape正式帶進台灣，三年來已累計超過7500名國內外車友參加，L’Étape Sun Moon Lake正逐步建立屬於台灣的國際自行車賽事品牌。本次賽事更正式宣布明年將繼續舉辦，持續與政府、企業、國際品牌及自行車社群共同提升賽事品質與國際影響力，讓更多國內外車友因L’Étape來到日月潭、認識台灣，也希望能透過環法自行車挑戰賽將台灣年輕車手送上世界的舞臺。