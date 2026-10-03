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第三屆L’Étape環法自行車挑戰賽寫下新里程 傳奇車手Peter Sagan與2700名車友騎進日月潭

聯合報／ 即時報導
「2026 L’Étape by Tour de France環法自行車挑戰賽－紐崔萊・日月潭站」今天盛大登場。圖／2026 L’Étape by Tour de France環法自行車挑戰賽提供
「2026 L’Étape by Tour de France環法自行車挑戰賽－紐崔萊・日月潭站」今天盛大登場。圖／2026 L’Étape by Tour de France環法自行車挑戰賽提供

2026名古屋亞運

「2026 L’Étape by Tour de France環法自行車挑戰賽－紐崔萊・日月潭站」今天（3日）盛大登場，第三屆賽事規模再創新高，更迎來全球唯一完成UCI公路世界錦標賽男子菁英公路賽三連霸的環法傳奇車手Peter Sagan親自參賽，與國內外車友共享賽道。賽事更首度透過DAZN進行直播，將日月潭的競速畫面與沿途風景同步傳送給更多國內外觀眾。

清晨鳴槍後，Peter Sagan與常年戰友Daniel Oss連袂站上環法自行車挑戰賽－紐崔萊・日月潭站起點，與2700名參賽者共同挑戰日月潭。這正是L’Étape by Tour de France最獨特的精神─將Tour de France的競賽文化帶到世界各地，讓一般自行車愛好者也能與傳奇車手共享同一條賽道。

來自斯洛伐克的Sagan曾於2015至2017年連續三屆奪下UCI公路世界錦標賽男子菁英公路賽冠軍，職業生涯更拿下12座環法單站冠軍、7度穿上象徵積分王的環法綠衫。此次首度騎進日月潭，也成為第三屆賽事最具代表性的經典畫面。

競賽方面，103公里挑戰組戰況同樣精彩，男子組由Alex Destribois Coudroy以2小時38分56秒成功衛冕，女子組則由首度參賽的許書瑋以3小時2分4秒摘冠；兩人更分別包辦103K組冠軍與登山王、登山后頭銜，展現強勁爬坡實力。

今年賽事跨部會及企業參與更加多元。運動部首度支持L’Étape Sun Moon Lake，運動部次長楊啟文表示運動部將持續推動全民運動，透過國際品牌賽事提升全民運動參與及競技化發展，更親自參加103公里挑戰組，與2700名國內外車友一同站上賽道，以實際騎乘體驗國際級自行車賽事。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處處長王志益則率領28公里景點組車友，在晨霧繚繞的日月潭湖畔出發，以自行車感受湖光山色與沿線景觀，呈現自行車除了競技挑戰，更是深度體驗日月潭與台灣風景的重要旅行方式。

此外，除法國在台協會連續第三年組隊參賽，延續台法自行車文化交流，今年更有比利時駐台辦事處、歐盟代表以及美國商會代表組團參加，同時台灣港務公司集團等企業亦組隊加入。從政府、國際組織到企業員工實際騎乘，L’Étape Sun Moon Lake逐步成為串聯全民運動、國際交流、企業ESG與自行車旅遊的跨域平台。

本次賽事冠名合作夥伴安麗紐崔萊持續支持賽事，並邀請極地超馬選手陳彥博參與本次103公里挑戰組，以行動落實推廣全民運動與低碳綠色生活模式。賽事同時結合SPECIALIZED、Tour de France官方計時品牌TISSOT等合作夥伴，共同提升賽事服務與國際品牌體驗。

L’Étape by Tour de France自2024年首度落地日月潭，三年來持續將Tour de France國際賽事品牌、騎乘文化與日月潭自行車旅遊資源結合。今年日月潭正式獲得Tour de France「Cycle City」認證，成為台灣第一座、2026年亞洲唯一獲認證的自行車旅遊目的地，並與西班牙巴塞隆納、瑞士洛桑等全球知名城市共同名列2026年25座獲認證城市。

今年賽事更首度透過DAZN進行直播。鏡頭跟隨Peter Sagan及國內外車手穿梭日月潭，不僅呈現競賽速度與激情，也將湖泊、山林與沿線景觀帶給更多觀眾，讓自行車賽事成為台灣與世界交流的另一扇窗口。

主辦單位表示，從2024年將L’Étape正式帶進台灣，三年來已累計超過7500名國內外車友參加，L’Étape Sun Moon Lake正逐步建立屬於台灣的國際自行車賽事品牌。本次賽事更正式宣布明年將繼續舉辦，持續與政府、企業、國際品牌及自行車社群共同提升賽事品質與國際影響力，讓更多國內外車友因L’Étape來到日月潭、認識台灣，也希望能透過環法自行車挑戰賽將台灣年輕車手送上世界的舞臺。

今年日月潭正式獲得Tour de France「Cycle City」認證，成為台灣第一座、2026年亞洲唯一獲認證的自行車旅遊目的地。圖／2026 L’Étape by Tour de France環法自行車挑戰賽提供
今年日月潭正式獲得Tour de France「Cycle City」認證，成為台灣第一座、2026年亞洲唯一獲認證的自行車旅遊目的地。圖／2026 L’Étape by Tour de France環法自行車挑戰賽提供

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