你今天運動了嗎？廟埕揮拍等你來挑戰…白天匹克球 晚上歌手唱乎你聽

「2026鹿耳門匹克球嘉年華」今天（3日）上午10點在台南正統鹿耳門聖母廟登場，從匹克球體驗、趣味闖關及拍照打卡同步展開，將匹克球運動結合在地文化與假日活動。現場陸續有民眾拿起球拍下場體驗，從實際揮拍、擊球到趣味挑戰，也讓不同年齡層的民眾都能一起體驗匹克球的樂趣。

對不少第一次接觸匹克球的民眾來說，從拿起球拍到實際下場，都是一次全新的體驗。在專業教練帶領下，民眾從基本動作開始熟悉，透過實際揮拍、擊球，逐漸掌握匹克球的玩法，不少民眾也很快跟著投入其中。現場有許多家長帶著孩子一起下場體驗，有家長分享，平常較少有機會在廟埕舉辦運動活動，這次實際參與後對場地及整體體驗都留下不錯印象，7歲小朋友也開心直呼「很好玩」。除了實際下場揮拍，現場多項趣味闖關讓大小朋友接連加入挑戰，原本對匹克球較陌生的民眾，更直接感受這項運動的玩法及樂趣。

活動熱度一路延續到晚間，傍晚登場的名人匹克球表演賽，受邀名人實際拿起球拍上場，在場上展開趣味對打，過程中不時出現精彩來回，吸引眾多民眾在場邊觀看。晚間音樂晚會接著登場，立法委員陳亭妃到場與民眾同樂。陳亭妃表示，很高興看到匹克球活動走進鹿耳門，讓宗教、文化與體育有了不同的結合，也希望未來持續推動體育活動，將運動與休閒、日常鍛鍊結合，讓更多民眾一起參與，也讓台南成為更健康的城市。

晚會由多位歌手接力演出，張秀卿、郭婷筠、郭忠祐、黃新皓、吳美琳、彭正等人陸續登台，吸引許多民眾留在現場欣賞，熟悉的歌曲響起時，台下跟著拍手、哼唱，現場氣氛也隨著演出更加熱絡，陪伴大家度過周六夜晚。

近年匹克球快速受到不同年齡層喜愛，但對許多民眾而言，可能「聽過匹克球」，卻還沒有真正拿起球拍打過。中華民國文化休閒運動協會此次特別將匹克球帶進鹿耳門廟埕，希望降低接觸運動的門檻，讓民眾不需要自己準備場地，也不必擔心沒有打過，來到現場就能認識、體驗這項新興運動。活動明天（4日）將持續在台南正統鹿耳門聖母廟舉行，邀請民眾一起拿起球拍，親自下場體驗。

「2026鹿耳門匹克球嘉年華」熱鬧展開。圖／中華民國文化休閒運動協會提供