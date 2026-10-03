田徑／田徑協會改選 王景成秘書長接任理事長 感謝蔡辰威、葉政彥、林鴻道支持

2026年名古屋亞運中華田徑隊贏得1金1銀1銅的亮眼成績，男子跳高傅兆玄更是摘下暌違一甲子以來的首面男子亞運金牌、男子400公尺接力隊力壓日韓泰奪銀、男子400公尺跨欄林仲威獲銅。中華田徑協會今天（3日）進行改選，擔任2屆8年的葉政彥理事長光榮引退，由輔佐三位理事長的王景成秘書長接掌運動之母大位，在同額競選中獲得出席投票的以128票全票順利當選成為第14屆理事長。王景成表示，「這是榮譽的開始，未來會延續前幾任理事長的理念照顧好選手、尤其是著重於潛力新秀以及菁英好手，務必要讓選手們以國家隊為榮，並且期許2028年洛杉磯奧運能帶回獎牌。」

中華田協自從民國62年改組以來經歷13屆8位理事長，當中「飛躍羚羊」紀政曾以退役選手身分擔任理事長一職。現年68歲王景成是選手出身出任田協理事長的第二人，他在選手時期曾寫下連續6屆男子800公尺全國冠軍紀錄，退役後扎根桃園擔任教師作育英才。

王景成說，特別感謝前兩任理事長蔡辰威、葉政彥及中華奧會榮譽主席林鴻道的支持與肯定，他才有信心接下理事長職務，「他們支持我挺身而出站在第一線，成為整個台灣田徑、教練、選手的大家長，而我也決定接下這個重擔，帶領台灣田徑界往前邁進。」

田協改選後，接著在新任理監事第1次聯席會中，通過敦聘蔡辰威、葉政彥為名譽理事長，吳清標、翟學電、朱文慶、黃文成及鍾富瑋為副理事長，並由曾是國內中長距離區運冠軍的好手、擔任新北市田徑委員會總幹事12年蔡尚智出任秘書長。

為人海派的王景成，民國94年起接下中華田協秘書長職務，並連續4屆亞洲田徑總會獨立理事外，更是東亞田徑總會第一副主席，國內先後擔任中華奧會執行委員、中華體總秘書長以及中華奧會副主席，多年來在世界田徑總會、亞洲田總與各國田徑協會保持良好關係，更憑藉著中華體總秘書長身分成為國內各單項協會與運動部（體育署前身）的溝通橋梁，並獲聘為行政院政務顧問。

王景成表示，「名古屋亞運會1金1銀1銅，寫下1994年廣島亞運會（1金2銀1銅）之後32年來最佳成績，必須感謝歷屆理事長，沒有他們的付出就不會有現在的局面，接下來最重要的任務就是2027年廈門亞錦賽、北京世錦賽以及2028年洛杉磯奧運，讓選手們在無後顧之憂的狀態下全力以赴為國爭光。」