鹿耳門廟埕變身國際匹克球場 3、4日免費體驗、抽機票 張秀卿接力開唱

傳統廟埕也能搖身一變成為國際規格運動場。「2026鹿耳門匹克球嘉年華」明天（3日）起一連兩天於台南正統鹿耳門聖母廟熱鬧登場。活動場地今天（2日）已完成數面國際標準匹克球場鋪設，亮眼的藍色球場直接進駐廟埕，結合傳統廟宇建築，形成難得一見的運動場景。活動期間開放民眾親自下場體驗，更有專業教練現場教學、趣味闖關及抽獎活動，最大獎包括長榮航空亞洲來回機票及家電好禮，邀請親子家庭、運動愛好者以及第一次接觸匹克球的民眾一起來玩。

近年匹克球快速受到不同年齡層喜愛，但對許多民眾而言，可能「聽過匹克球」，卻還沒有真正拿起球拍打過。中華民國文化休閒運動協會此次特別將匹克球帶進鹿耳門廟埕，希望降低接觸運動的門檻，讓民眾不需要自己準備場地，也不必擔心沒有打過，來到現場就能認識、體驗這項新興運動。

活動現場設置數面國際標準匹克球場，並安排專業教練從握拍、發球到基本對打進行教學，即使完全沒有經驗也能輕鬆入門。不論大人、小朋友，或想帶爸媽一起運動，都能實際站上球場揮拍，在假日體驗不同以往的廟埕活動。

除了實際下場打球，現場還設計「神射手－匹克穿洞高手」、「球球入洞！匹克連連看」等趣味闖關遊戲，把匹克球變成人人都能參加的挑戰。民眾完成指定活動及祈福打卡，還有機會參加抽獎，將長榮航空亞洲來回機票、家電等好禮帶回家，讓來到現場的民眾不只能運動，也有機會滿載而歸。

白天揮拍、晚上則接力聽歌。3日晚間6時至8時將舉辦晚間演唱活動，邀請台語歌壇資深唱將張秀卿登台演出，郭婷筠、郭忠祐、黃新皓、吳美琳、彭正等歌手也將輪番登場。傍晚另規劃名人匹克球表演賽，在教練帶領下實際上場趣味對打，讓民眾從白天一路玩到晚上。

首度舉辦的「2026鹿耳門匹克球嘉年華」，希望把運動帶進民眾熟悉的生活場域，不只是辦一場比賽，而是讓不同年齡、不同運動經驗的民眾，都能跨出認識匹克球的第一步。主辦單位也邀請民眾把握周末，帶著家人朋友一起到鹿耳門走走，白天體驗匹克球、挑戰闖關抽好禮，晚上再留下來欣賞演唱會，在廟埕度過一個結合運動、文化與娛樂的假日時光。