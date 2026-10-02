中華民國「助跑車協會」成立 運動部前次長鄭世忠任首屆理事長布局帕運

「助跑車（Frame Running）」是一項風靡國際的適應性創新運動，專為嚴重平衡與協調障礙者（如腦性麻痺、多發性硬化症患者）所設計。透過特製的三輪跑步車與胸墊支撐，平時依賴輪椅或助行器的身障者得以跨越身體限制，在跑道上體驗「用雙腳迎風奔跑」的自由與感動。隨著該項目已正式被納入2028年洛杉磯帕拉林匹克運動會（帕運）的競賽項目，全球發展勢頭正勁，台灣也正式迎頭趕上。

為積極推動國際新興的適應運動並落實「運動平權」核心價值，國立體育大學適應體育學系攜手國內身障團體與產業製造商，盛大舉行「中華民國助跑車（Frame Running )協會」成立大會暨第一屆第一次會員大會。會中順利選出第一屆理監事，並由前體育署署長、運動部前次長、現任國立體育大學副校長鄭世忠教授高票當選創會理事長； 副理事長由長期投入助跑車設計製造的太平洋自行車股份有限公司董事長林伊華與長期投入身心障礙者權益推動的桃園市腦性麻痺協會前理事長潘壕銨擔任； 秘書長一職則由長年深耕特教運動的國體大適應體育學系主任李偉清教授出任，產官學攜手共同開創台灣適應體育的新局。

鄭世忠在發表當選感言時強調，協會的成立不僅是引進一項國際運動，更是要搭建一座橋梁，讓台灣的身障孩子從體育課的「旁觀者」轉變為田徑場上的「運動員」。憑藉豐富的體育行政與國際事務經驗，鄭世忠表示，未來將尋求教育部、運動部、地方政府、國立體育大學與太平洋自行車公司多方資源整合，全面展開三大核心策略：

1. 專業人才培訓： 引進國際講師來台授課，扎根國內教練與裁判體系。

2. 基層校園推廣： 讓助跑車運動走入校園，發掘潛力新星。

3. 國際賽事對接： 建立台灣的助跑車競技水準，帶領選手全力備戰2028洛杉磯帕運。

擔任首屆秘書長的李偉清指出，國體大適體系身為推動此賽事的核心搖籃，未來將全力做為國內培育專業人才的最強後盾。透過產官學緊密連結，讓「運動平權」真正落實在每一位需要的身障朋友身上。

成立大會現場產官學界雲集，眾多關心特殊教育與帕拉運動的貴賓均親臨見證。中華民國助跑車Frame Running協會的誕生，象徵台灣適應體育正式與國際競技接軌。協會未來將積極向社會各界、企業及各級學校巡迴推廣，讓更多身處角落的身障者有機會跨出輪椅，自在享受奔跑的快樂與自信。