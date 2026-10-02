快訊

才挺過心肌梗塞鬼門關！陳建州慟別至親「百歲奶奶病逝」

下周換季降溫北部探18度 專家：小熊颱風將生成、跨界諾羅颱風移入

運屍畫面曝光！高雄權利車行死者遭凌虐2小時痛苦哀號亡 7人在場無人救

聽新聞
0:00 / 0:00

中華民國「助跑車協會」成立 運動部前次長鄭世忠任首屆理事長布局帕運

聯合報／ 即時報導
中華民國助跑車（Frame Running )協會成立，運動部前次長鄭世忠當選理事長。圖／中華民國助跑車協會提供
中華民國助跑車（Frame Running )協會成立，運動部前次長鄭世忠當選理事長。圖／中華民國助跑車協會提供

2026名古屋亞運

「助跑車（Frame Running）」是一項風靡國際的適應性創新運動，專為嚴重平衡與協調障礙者（如腦性麻痺、多發性硬化症患者）所設計。透過特製的三輪跑步車與胸墊支撐，平時依賴輪椅或助行器的身障者得以跨越身體限制，在跑道上體驗「用雙腳迎風奔跑」的自由與感動。隨著該項目已正式被納入2028年洛杉磯帕拉林匹克運動會（帕運）的競賽項目，全球發展勢頭正勁，台灣也正式迎頭趕上。

為積極推動國際新興的適應運動並落實「運動平權」核心價值，國立體育大學適應體育學系攜手國內身障團體與產業製造商，盛大舉行「中華民國助跑車（Frame Running )協會」成立大會暨第一屆第一次會員大會。會中順利選出第一屆理監事，並由前體育署署長、運動部前次長、現任國立體育大學副校長鄭世忠教授高票當選創會理事長； 副理事長由長期投入助跑車設計製造的太平洋自行車股份有限公司董事長林伊華與長期投入身心障礙者權益推動的桃園市腦性麻痺協會前理事長潘壕銨擔任； 秘書長一職則由長年深耕特教運動的國體大適應體育學系主任李偉清教授出任，產官學攜手共同開創台灣適應體育的新局。

鄭世忠在發表當選感言時強調，協會的成立不僅是引進一項國際運動，更是要搭建一座橋梁，讓台灣的身障孩子從體育課的「旁觀者」轉變為田徑場上的「運動員」。憑藉豐富的體育行政與國際事務經驗，鄭世忠表示，未來將尋求教育部、運動部、地方政府、國立體育大學與太平洋自行車公司多方資源整合，全面展開三大核心策略：

1. 專業人才培訓： 引進國際講師來台授課，扎根國內教練與裁判體系。

2. 基層校園推廣： 讓助跑車運動走入校園，發掘潛力新星。

3. 國際賽事對接： 建立台灣的助跑車競技水準，帶領選手全力備戰2028洛杉磯帕運。

擔任首屆秘書長的李偉清指出，國體大適體系身為推動此賽事的核心搖籃，未來將全力做為國內培育專業人才的最強後盾。透過產官學緊密連結，讓「運動平權」真正落實在每一位需要的身障朋友身上。

成立大會現場產官學界雲集，眾多關心特殊教育與帕拉運動的貴賓均親臨見證。中華民國助跑車Frame Running協會的誕生，象徵台灣適應體育正式與國際競技接軌。協會未來將積極向社會各界、企業及各級學校巡迴推廣，讓更多身處角落的身障者有機會跨出輪椅，自在享受奔跑的快樂與自信。

帕運 運動部 運動

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義市立田徑場全新亮相 斥資1.61億元打造國家級賽事場地

深耕排球25年 台東高商老師林正昆獲傑出教練獎

亞洲U12網球團體錦標賽新加坡決賽 明仁小將張綵軒及2名隊友勇奪銀牌

獲教育大愛菁師獎 東中教師莊豐銘：教育是一場長跑

相關新聞

MLB／7-11店員投贏2位百勝強投！勇士淘汰費城人 前進分區賽挑戰道奇

道奇隊挑戰三連霸之路的第一個季後賽對手誕生，勇士隊今天靠3支全壘打以6：2擊退費城人隊，以2勝1敗挺進國聯分區系列賽，道奇、勇士將從4日展開較勁。

亞運柔道／日本女將遭中國唐婧「咬傷留齒痕」 日網炎上：太離譜了！

名古屋亞運昨天（1日）進行柔道女子70公斤級決賽，日本21歲選手前田凜以一本擊敗哈薩克選手阿茲哈爾（Ashkhat Azhar）奪下金牌，不過她在8強賽卻遭中國大陸選手唐婧咬傷，左手腕留下清楚齒痕，引發日網炎上。唐婧賽後拒絕受訪。

亞運柔道／陸媒社群疑降溫唐婧咬人爭議 網友不買單狂批「太丟臉」

2026年愛知・名古屋亞運柔道賽場出現罕見爭議，中國女子柔道選手唐婧在女子70公斤級8強賽對上地主日本選手前田凜時，被裁判認定在地面纏鬥過程中咬傷對手手臂，最終遭判「反則負」直接落敗並取消資格。

中職／該用什麼標準定義？今年誰最有資格獲選「東山再起獎」

中職2026年球季「東山再起獎」成為年度討論焦點，陳文杰等多名球員被提及，聯盟評選標準與是否頒獎引發討論。

ESPN挑戰「萊里神話」難以理解 大膽預測熱火預約東區決賽

ESPN預測熱火東區第七、需打附加賽，作者認為低估字母哥加盟及熱火防守文化，預測可闖東決，並指控球後衛是主要盲點。

MLB／道奇備戰上演「大谷vs.山本」 打教透露：已跨過傷勢調整階段

道奇隊在國聯分區系列賽等待對手，前兩天閉門練球磨刀，今天開放媒體進場採訪，打擊教練巴茲（Aaron Bates）透露昨天有場夢幻對決：大谷翔平vs.山本由伸，大谷展現極佳的揮棒狀態，但不記得對決內容，而大谷也在室外打擊練習中好幾次將球打到計分板附近。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。