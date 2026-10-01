足球／C羅與葡萄牙鬧翻？足協追到機場留不住 本人發文：我會說出真相

葡萄牙足壇近日爆發震撼彈，現年41歲傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）與新任總教練傑蘇斯（Jorge Jesus）爆發用人風波後，突然離開正在丹麥哥本哈根進行的國家隊集訓，甚至留下「適當的時候，我會向所有葡萄牙人說出真相」的震撼宣言。葡萄牙媒體《O Jogo》更進一步爆料，C羅已決定不再代表葡萄牙出賽，且這項決定「不可逆」，意味著他的國家隊傳奇生涯可能就此畫下句點。

這場風波的導火線，源自葡萄牙日前在歐洲國家聯賽以2：1擊敗挪威的比賽。C羅罕見未被排進先發陣容，整場90分鐘都坐在替補席，這也是他相隔約18年，再度在進入葡萄牙正式比賽名單的情況下整場沒有獲得出賽機會。

傑蘇斯賽後透露，原先確實曾告知C羅讓他在比賽最後階段替補登場，C羅也一度在場邊進行熱身，不過隨著比賽局勢發展，加上先發中鋒拉莫斯（Gonçalo Ramos）表現出色，最終決定沒有將C羅換上場，傑蘇斯事後也承認C羅對這項決定感到不滿。

更值得注意的是，挪威一戰結束後，C羅並未與其他隊友一起留在場上，而是率先返回更衣室，隨後幾天也沒有參與球隊團體訓練。葡萄牙足協主席普羅恩薩（Pedro Proença）甚至親自趕往哥本哈根，希望處理C羅與教練團之間的問題。

不過傑蘇斯一度試圖淡化雙方的不和傳聞，甚至在記者會上強調C羅並沒有拒絕訓練，「他沒有拒絕，他今天會參加訓練。這已經是第4天了，所以他會訓練。他沒有拒絕訓練，這是不可能的，你們相信嗎？C羅不會這樣。」

傑蘇斯更透露，C羅曾親自告訴他，「我就在這裡讓你決定。如果你要我上場，我就上場；如果你要我坐上看台，我就去看台。」

然而情勢急轉直下，傑蘇斯在丹麥戰前的記者會再次談到用人安排，明確表示如果一切按照計畫進行，將由拉莫斯擔任先發，同時強調所有球員都必須接受教練的決定。

「我不知道比賽中會發生什麼事情。如果我們需要C羅上場，他就會上場；如果不需要，他就不會上場。」

沒想到記者會才結束不久，C羅卻被拍到搭乘葡萄牙足協車輛離開球場，完全沒有參與訓練。葡萄牙足協隨後也證實C羅缺席，接著更確認他正式離開本期國家隊集訓。

C羅本人也隨即透過社群媒體打破沉默，「在國家隊總教練的記者會結束後，以及與葡萄牙足球總會主席談話之後，我做出了離開國家隊集訓營的決定。在適當的時候，我會向所有葡萄牙人說出真相，說明究竟是哪些原因促使我離開這支我一直全心投入的國家隊。現在，是時候祝福葡萄牙以及我所有的隊友好運，沒有任何例外。」

C羅隨後搭乘私人飛機離開哥本哈根。外媒引述葡萄牙方面消息指出，在他準備離開前，傑蘇斯與足協主席普羅恩薩曾趕往機場進行最後一次挽留，希望說服C羅回到球隊，但最終仍未能改變他的決定。

葡萄牙媒體《O Jogo》最新報導更投下震撼彈，指出C羅已經做出「不可逆的決定」，不會再次代表葡萄牙出賽。如果消息最終獲得證實，他日前對威爾斯的比賽，就將成為生涯最後一次披上葡萄牙國家隊戰袍。

風波甚至延燒到C羅家人。姊姊艾瑪（Elma Aveiro）在社群媒體轉發一篇力挺弟弟的文章，內容痛批C羅沒有得到應有的尊重，甚至直言葡萄牙人「不配擁有最頂尖的人才」，還稱葡萄牙足球「活該回到C羅出現前的平庸」，艾瑪則在轉發時寫下「該說的都說了」，公開表態認同。

現年41歲的C羅是葡萄牙國家隊史最具代表性的球員，目前以234場出賽、146顆進球，同時保持隊史出賽與進球紀錄。如今這場從一次沒有被換上場開始的風波，卻可能讓他超過20年的國家隊生涯以外界始料未及的方式走向終點。