連比爾蓋茲都愛！首屆新光認真盃匹克球公開賽登場

近年匹克球（Pickleball）風靡全球，在台灣也快速掀起討論，台新新光金控(2887)子公司新光人壽從全齡健康角度出發，首度舉辦「2026新光認真盃匹克球公開賽」，將於11月14日至15日在國立台北教育大學熱血開打。

匹克球起源於美國，玩法融合網球、羽毛球與桌球元素，球員在近似羽毛球場大小的場地上，手持方形槳板球拍，隔著球網對打中空塑膠孔洞球。相較部分球類運動，匹克球具有球速適中、球拍輕巧、容易上手等特色，不僅入門門檻低，雙打形式更增添互動與社交樂趣，從兒童、青壯年到銀髮族，都能依照自身體能找到適合的運動節奏，也讓匹克球逐漸成為跨世代共享的熱門全齡運動，就連微軟創辦人比爾蓋茲都笑稱自己是打了超過50年的頭號粉絲。

首屆「新光認真盃匹克球公開賽」依DUPR分級制度規劃新手組、初階組及中階組，各級別均設有男子雙打、女子雙打及混合雙打項目，預計招募約216位參賽者、組成108組雙打隊伍，讓不同程度的球友都能找到適合自己的競賽舞台。賽事更邀請知名職業選手、曾獲匹克球世界盃單打冠軍金牌的蔡萱擔任賽事顧問；成功報名並完成現場報到的參賽者，還可獲得「匹克球拍造型立體悠遊卡」，為首屆賽事留下專屬紀念。

為替正式賽事暖身，新光人壽也於9月30日率先舉辦匹克球體驗日，邀請員工與媒體搶先下場揮拍，從握拍、發球到對打環節，讓眾人親身感受匹克球好上手又充滿互動樂趣的獨特魅力。

新光人壽表示，保險不只是在意外發生後提供保障，從事前健康促進與預防，陪伴各個年齡層民眾建立健康生活習慣也非常重要。面對不同年齡層的健康需求，新壽希望透過匹克球兼具趣味、競技與社交的優勢，且運動強度還能依個人體能彈性調整的特色，讓初次接觸運動的民眾、親子家庭，到希望持續保持活動力的銀髮族都能參與這項新興運動。