排球／「從小就害怕面對」 高橋藍哥哥高橋壘：我是同性戀

日本排球男神高橋藍的哥哥高橋壘今天在社群平台，發文宣布自己是同性戀，高橋壘透露與弟弟近2年同隊相處，成為他出櫃的原因。

現年26歲的高橋壘效力SV聯賽三得利太陽鳥大阪隊，他在社群平台發文表示，「從小時候開始，我就一直害怕面對自己的一個面向，為此苦惱，也曾否定自己。那就是，我是同性戀，也是性少數族群的一員。」

高橋壘連2年與弟弟高橋藍效力同一支球隊，他透露，「過去2年和弟弟高橋藍待同一支隊，對我而言是非常重要的事，也是因為和藍談過後，我第一次能真正接受自己，把自己的感受說出口，轉化成文字，讓我可以整理內心，也開始覺得『做真實的自己就好』。」

高橋壘接著提到：「之所以能一路走到現在，正視自己，與藍相處的這段時間，以及一直陪伴支持我的家人、隊友、球隊工作人員與所有相關人士，都是非常重要的存在，我由衷感謝大家一直以來，在各種時刻給予我支持。」

高橋壘強調仍會持續為排球全力以赴，他最後寫道，「即使每個人的原因和背景都不一樣，如果現在也有人因為無法接受自己而感到苦惱，我希望我願意正視自己，並用自己的話說出這件事，能多少成為某些人的契機。」